Artigo em atualização

O Governo conta gastar cerca de 40 milhões de euros para ocupar 11.700 metros quadrados, durante esta legislatura, no edifício sede da Caixa Geral de Depósito no Campo Pequeno, em Lisboa. Apenas três Ministérios ficarão fora desta mudança que vai implicar obras de adaptação, mas que o Executivo garante que terá também “ganhos de escala” e permitirá uma receita adicional estimada em 600 milhões de euros, com a rentabilização dos edifícios que deixará vagos pela cidade.

Numa conferência de imprensa sobre esta mudança, a ministra da da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explicou que a “prioridade” para o edifícios que vão ser desocupados pelo Governo é que “sejam destinados à habitação”, mas isso ainda carece de uma avaliação para determinar quais estão aptos para essa transformação.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.