Esta segunda-feira começou “o recato”, a postura que o líder do Governo em gestão prometeu ter a partir do momento em que fossem oficialmente marcadas as eleições. O decreto presidencial foi finalmente publicado e nos gabinetes do Governo, sabe o Observador, já existem orientações internas sobre como agir no período eleitoral que agora arranca. Uma espécie de guião para o “recato” prometido por António Costa, que se baseia no que já foi dito e decidido nos últimos anos pelo Tribunal Constitucional e pela Comissão Nacional de Eleições, sempre que foram feitas acusações de eleitoralismo a quem estava no poder executivo.

As indicações foram distribuídas na última semana para tentar homogeneizar a interpretação da legislação que já existe — e é alguma –, e tem um foco especial sobre a linguagem e o que é partilhado nas redes sociais oficiais, o que é dito por governantes em eventos públicos, mas também detalhar o que se pode e não pode fazer nesta fase.

Em termos de comunicação, os atos estão, no entanto, limitados: o Governo pode divulgar informação, aparecer, assinar protocolos e até inaugurar, mas com cautela na linguagem que é usada, que não pode ter carácter promocional, nem linguagem elogiosa. E mesmo isto já levantou dúvidas e análises concretas por parte do Tribunal Constitucional que sobre esta matéria tem uma posição: “A questão central, em todos estes casos, é a suscetibilidade de a publicidade institucional em causa influenciar os eleitores a votar em determinado sentido”.

