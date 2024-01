Sete golos nos últimos quatro jogos no FC Porto. O bis de Evanilson contra o Farense (1-3) deixou o avançado brasileiro a três golos de igualar o melhor registo desde que se veste de azul e branco, registo conseguido em 2021/22. Nessa ocasião, o jogador proveniente do Fluminense marcou por 21 ocasiões em todas as provas. Esta temporada, vai nos 18 com menos 22 jogos disputados.

O rendimento de Evanilson vem numa altura em que o FC Porto subiu a fasquia e inclusivamente igualou o melhor ciclo de jogos sem perder (sete) esta época e a melhor sequência de triunfos consecutivos (quatro). O compatriota Pepê, igualmente num bom momento de forma, até já o recomenda à seleção do Brasil agora é comandada por Dorival Júnior. “Ele trabalha muito. Teve muitas lesões na época passada, mas esta época tem feito grandes jogos, tem-nos ajudado a ganhar vários jogos com golos importantes. Merece a seleção e espero que isso aconteça em breve”, assinalou o criativo azul e branco.

Os golos impedem que Evanilson passe pelos pingos da chuva. Mesmo que Sérgio Conceição queira salientar o que acontece antes do remate para o fundo das redes, não se abstém de destacar o papel do ponta de lança. “O Evanilson, de uma forma normal, tem-se destacado, porque fez um bom jogo, assim como toda a equipa. Conclui as jogadas coletivas, onde está toda a equipa inserida. O Evanilson esteve algumas semanas lesionado e agora quer compensar da melhor forma. Está a fazer um bom trabalho. Fisicamente, é o melhor momento do Evanilson”.

A vitória no Estádio São Luís deixa a equipa de Conceição a dois pontos do líder Sporting e a um do Benfica, mas ainda no terceiro lugar. Porém, mais do que a tabela classificativa, é ao nível do desempenho nas quatro linhas que os dragões têm melhorado em relação a um início de temporada pouco inspirado. “As pessoas têm dado nota muitos positiva às nossas exibições”, lembrou o técnico. “Estamos no caminho certo. Claro que eu a comentar depois do jogo sou o melhor treinador do mundo. Acho que quem viu o jogo em casa ou no estádio ficou agradado com a exibição do FC Porto. Não só ganhámos como nos exibimos a bom nível”.