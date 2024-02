Roger Waters, músico co-fundador dos Pink Floyd e conhecido pelas suas posições políticas polémicas, foi deixado cair pela editora BMG, a gigante alemã do mundo da música, devido aos comentários que nos últimos anos tem feito acerca da guerra na Ucrânia e, mais recentemente, sobre o conflito em Israel.

De acordo com a norte-americana Variety, que avançou a notícia, o músico britânico de 80 anos tinha assinado contrato com a multinacional em 2016. Em 2023, estava previsto o lançamento, através da editora, de uma nova versão de The Dark Side of the Moon, o clássico álbum dos Pink Floyd regravado por Waters por ocasião do seu 50.º aniversário; no entanto, o acordo terá sido rasgado Thomas Coesfeld, o novo CEO da BMG que assumiu o cargo em julho de 2023. The Dark Side of the Moon Redux acabou por sair em outubro, editado pela label independente britânica Cooking Vinyl.

Agora, fontes da Variety dizem que a BMG se vai mesmo separar por completo do músico. Sempre controverso, no passado recente Waters foi alvo de críticas generalizadas pelas suas posições sobre a guerra na Ucrânia, chegando inclusive a discursar na ONU a convite da Federação Russa. Um defensor de longa data da causa palestiniana, as suas posições públicas sobre Israel, descritas pelos críticos (e por ex-colegas dos Pink Floyd como David Gilmour) como antissemitas, terão sido a gota de água. A título de exemplo, disse que o ataque terrorista do Hamas a 7 de outubro podia ter sido uma operação de “falsa bandeira” do governo israelita e instou a Palestina a “resistir à ocupação”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O próprio Waters tinha, numa entrevista em novembro passado, aludido ao facto de ter sido “despedido” pela BMG devido a “interesses pró-israelitas” na Bertlesmann, o conglomerado dos media dono da BMG. Na altura, a editora alemã fez saber que discordava da “versão” apresentada pelo músico britânico.

Waters, que em 2023 esteve em Portugal para um concerto da sua digressão This is Not a Drill, tem com efeito estado no centro das atenções nos últimos tempos, com críticas pelas suas declarações políticas e mesmo tentativas de cancelar os seus concertos. Em abril, a sua data de Frankfurt esteve para ser anulada, algo que o músico conseguiu travar na justiça. No mesmo mês, cancelou as datas que tinha na Polónia, país onde estava a ser contestado.

Em junho do ano passado, chegou a ser aberto um inquérito pelas autoridades de Berlim por “alegado incitamento ao ódio”, após denúncias por usar um uniforme a fazer lembrar o guarda-roupa nazi num concerto. O número em questão fazia parte da música Run Like Hell, do álbum The Wall e que Waters desempenha ao vivo em moldes semelhantes nos seus espetáculos desde a década de 1980. Na altura, o músico defendeu-se dizendo que a mensagem do concerto era contra o fascismo, mas o incidente motivou mesmo uma declaração dos EUA, que consideraram que o concerto “continha imagens profundamente ofensivas para o povo judeu e que minimizavam o Holocausto”.