“Roger Waters, és antissemita até aos ossos. És um apologista de Putin e um mentiroso, aldrabão, hipócrita, burlão, mau cantor, misógino, doente com inveja e megalómano”. Se dúvidas houvessem quanto ao estado da relação entre Roger Waters e David Gilmour, foram desfeitas pela mulher deste último, a escritora Polly Samson, com uma violenta publicação no Twitter no início da semana, que não poupou nas críticas ao antigo músico dos Pink Floyd.

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense. — pollysamson (@PollySamson) February 6, 2023

As críticas refletiam as recentes declarações de Waters — quase tão conhecido pelo seu ativismo político, como pela sua música — sobre uma variedade de assuntos, desde a guerra na Ucrânia que diz ser obra dos Estados Unidos e da NATO, até ao “fascista” Estado de Israel. O próprio Gilmour rematou a questão com uma simples resposta aos comentários da mulher: “Cada palavra comprovadamente verdadeira”.

