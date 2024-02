Os agricultores paralisaram, esta quinta-feira, importantes vias de norte a sul do país, incluindo fronteiras, com alguns dos movimentos a começarem a desmobilizar à noite, após garantias sobre os apoios anunciados pelo Governo.

Logo nas primeiras horas os agricultores começaram a mobilizar-se e o resultado foi o corte de importantes vias ao longo do dia, como as autoestradas 25 (no distrito da Guarda), 6 (no distrito de Portalegre) e o Itinerário Complementar (IC) 1 (distrito de Setúbal). A Guarda Nacional Republicana (GNR) indicava, esta tarde, o corte de um total de 15 estradas, num acompanhamento da situação que obrigou esta força policial a reforçar a transmissão de informações na plataforma de tráfego Waze e nas redes sociais, para garantir a segurança de manifestantes e restantes cidadãos.

Os protestos assumiram variadas formas, sendo uma iniciativa do Movimento Civil de Agricultores, que se apresenta como espontâneo e apartidário, replicando manifestações em outros pontos da Europa.

Junto à fronteira do Caia, em Elvas, no distrito de Portalegre, os agricultores que bloquearam a A6 permitiram a passagem de veículos prioritários, como o caso de carros com grávidas, crianças ou doentes, e 10 camiões de hora a hora, num protesto que começou a ser desmobilizado após a garantia de que vão receber, até final do mês, os apoios que tinham sido retirados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na fronteira de Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa (Beja), os agricultores almoçaram bifanas de porco preto no pão, feitas num grelhador montado a alguns metros dos tratores que cortavam a Estrada Nacional 260 (EN260), sendo que faziam ainda parte da ‘bucha’ linguiças assadas ‘na hora’, torresmos e vinho, cervejas, água e sumos.

Agricultores do Ribatejo e Oeste concentraram-se na Ponte da Chamusca, realizando ainda uma breve arruada junto a um acesso da Autoestrada 23 (A23), sem provocar o corte da via, tendo começado a desmobilizar pelas 20h00. O trânsito automóvel foi restabelecido desde as 21h00 no IC1, na zona da Mimosa, concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), após a desmobilização dos agricultores que cortaram a via.

A A25 foi uma das vias afetadas, onde os agricultores se concentraram junto ao Alto de Leomil, bloqueando a circulação na autoestrada desde as 06:15 entre o nó de Pínzio, no concelho de Pinhel, e Vilar Formoso, concelho de Almeida.

Os agricultores também estiveram hoje a condicionar o acesso a Espanha pela fronteira da Bemposta, em Mogadouro, no distrito de Bragança, situação que ficou normalizada ao final da tarde.

Ainda a Norte, o protesto fez-se com duas marchas lentas na aldeia fronteiriça de Vila Verde da Raia, Chaves e em Salto, Montalegre, até ao limite do concelho e do distrito de Vila Real com Braga.

Em sentido contrário à desmobilização, os agricultores em manifestação em Coimbra vão manter-se em protesto até pelo menos sexta-feira, à espera de respostas positivas da tutela ao caderno reivindicativo apresentado à tarde na Direção Regional de Agricultura do Centro.

Mais de 400 tratores e máquinas agrícolas começaram a entrar na cidade de Coimbra às 14h00, no seguimento de uma marcha lenta pela Estrada Nacional (EN) 111 que começou em Montemor-o-Velho e, às 18h15, os manifestantes cortaram parcialmente a avenida Fernão de Magalhães, para não impedir a circulação dos veículos de emergência médica e de socorro.

Perante a paralisação e promessa de manter o protesto, o Governo adiantou à Lusa que a maior parte das medidas do pacote de apoio aos agricultores portugueses, que foi anunciado esta quarta-feira, com mais de 400 milhões de euros de dotação, entra em vigor ainda este mês, com exceção das que estão dependentes de “luz verde” de Bruxelas.

Na quarta-feira, o Governo avançou com um pacote de ajuda aos agricultores, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), que não travou os protestos desta quinta-feira.

No contexto europeu, a Comissão Europeia vai preparar com a presidência semestral belga do Conselho da UE uma proposta para a redução de encargos administrativos dos agricultores, que será debatida pelos ministros da Agricultura dos 27 Estados-membros do bloco europeu no próximo dia 26 de fevereiro.