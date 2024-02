O condutor do automóvel que entrou, alegadamente de forma intencional, num café em Monforte (Portalegre), na semana passada, atropelando cinco pessoas, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, revelou fonte policial esta

A fonte da PJ indicou à agência Lusa que o homem, de 38 anos, foi detido por esta polícia, na segunda-feira, na zona de Portalegre, tendo sido, no mesmo dia, presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal daquela cidade.

Segundo a mesma fonte, o juiz de instrução criminal de Portalegre aplicou ao detido a medida de coação de prisão preventiva.

O homem está indiciado de cinco crimes de tentativa de homicídio, adiantou a fonte da PJ, referindo que o detido foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Elvas, também no distrito de Portalegre.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caso remonta à noite de 29 de janeiro, quando um automóvel entrou, alegadamente de forma intencional, num café, em Monforte, provocando seis feridos, um deles grave – o próprio condutor da viatura -, e a destruição parcial do estabelecimento. “Há suspeitas de que o condutor entrou com o veículo ligeiro de passageiros no estabelecimento de forma intencional” e, com isso, destruído parcialmente o café e atropelado cinco pessoas que se encontravam no interior, indicou à Lusa, após a ocorrência, uma fonte da GNR.

Quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram assistidas no local, enquanto o ferido grave e um outro ferido ligeiro foram transportados para o hospital, indicou então o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo.

De acordo com a informação prestada então por fontes policiais, o condutor teve alta do hospital de Portalegre, para onde tinha sido transportado com ferimentos graves, no dia seguinte ao do atropelamento.

“O veículo partiu a porta de entrada e a montra do café e provocou outros danos no interior do estabelecimento”, tendo depois embatido num outro veículo que se encontrava estacionado, acrescentou, na altura, a fonte da GNR.