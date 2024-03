Slow J na MEO Arena: a noite de "Afro Fado" fez-se de grandeza

Slow J, ouvimos, representa toda uma geração. “If you made it, we made it”. As palavras são de Gson, as derradeiras de um concerto que teve duas horas, uma família inteira em palco, um MEO Arena esgotado. Gson disse-o sabendo que estava a testemunhar um momento inédito: foi preciso chegar a 2024, mais de quatro décadas de hip hop tuga, para que um rapper português a solo esgotasse esta sala, não uma, mas duas vezes. Olhando pelo retrovisor, vemos lá longe as filas que Slow J acumulou em 2017, à porta de um abarrotado Estúdio Time Out, no Mercado da Ribeira, aquando do lançamento do seu primeiro álbum, The Art of Slowing Down. A profecia deste dia já estava a ser escrita há muito tempo.

Aconteça o que acontecer, este puto nascido no Sado, que se propôs a tomar o mundo de assalto e a inventar música nova, já fez história. “Esta é uma noite muito especial” disse Slow J depois de nos servir três entradas de bandeja, quais boas vindas do chef num longo menu de degustação: Tata e Where U @, de Afro Fado, e FAM, do álbum You Are Forgiven (2019) com Papillon em palco, abriram as hostes e as goelas da plateia, que logo ali fez saber a João Batista Coelho (assim se chama o dito lento) que não o deixaria a cantar sozinho em nenhum momento.

Enlevado por tão apoteótica receção, Slow J lançou-se para aquela que parecia ser a mensagem política da noite. “Este fim de semana é de eleições, é uma cena bué importante”. Ficámos em bicos de pés, ouvidos arregalados para apanhar as palavras que se seguiriam, achando que João iria assinar um manifesto, o tal sobre o país do futuro que ele quer ensinar ao seu filho, onde cor de pele não é dístico. Mas em vez do manifesto, veio uma mensagem desenxabida: “Por mais que votem ou não votem, nós é que vamos fazer a diferença no final do dia. Começámos com um portátil no quarto e agora estamos aqui. Acreditem nos vossos sonhos”. Para fazer a diferença, João, há que sair do quarto e votar, ou os sonhos são levados pelo Sado, o tal que nunca se importa.