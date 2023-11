Ao quarto disco, Slow J apresenta-nos declaradamente o seu Afro Fado. Lançado na sexta-feira, 24 de novembro, não demorou a bater um recorde impressionante: é o álbum português mais ouvido de sempre no Spotify no primeiro dia após o lançamento. O impacto foi sentido e a curiosidade era muita.

Na capa do disco, orquestrada pelo artista Fidel Évora, Amália Rodrigues e Eusébio da Silva Ferreira apertam a mão no antigo Estádio da Luz, em Lisboa. Faltava um par de meses para a revolução do 25 de Abril e o documentário francês Mon Pays Le Voici: Amália Rodrigues Présente Le Portugal encenava este encontro entre os dois ícones nacionais. No pós-revolução, o filme acabou por não ser transmitido em Portugal. Eram e permaneceram símbolos maiores do país, mas na altura estavam de alguma maneira conotados com o regime, sobretudo no caso de Amália.

Quase 50 anos depois, Slow J não esquece o “lado feio” desse passado, mas mostra-se “esperançoso” e reinterpreta aquele encontro como um símbolo inspirador de “transcendência”. Duas pessoas que se superaram, que são verdadeiros ícones. Que dão a mão na diferença. Um homem negro e uma mulher branca, tal como os pais de João Batista Coelho, Slow J, luso-angolano de sangue, Afro Fado de espírito.

