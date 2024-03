O antigo jogador do Benfica e do Sporting António Pacheco foi esta terça-feira internado no hospital de Portimão, após ter-se sentido mal num convívio com amigos. Segundo o jornal Record, o ex-futebolista foi transportado de helicóptero para aquela unidade de saúde pois é a única de Faro a dispor de serviço de cardiologia.

O jornal adianta ainda que Pacheco “foi afetado por uma indisposição” quando jogava bowling com antigos futebolistas. O INEM deslocou-se imediatamente para o local e fez várias “manobras de reanimação”, conduzindo finalmente o antigo jogador para o hospital. Pacheco já fez vários exames e encontra-se com prognóstico reservado.

António Pacheco, de 57 anos, esteve seis anos no Benfica e dois no Sporting, tendo passando ainda pelo clube italiano A.C Reggiana – onde jogou duas épocas –, terminando a carreira no Atlético CP. Foi treinador do mesmo clube e do Portimonense, até se reformar, em 2005.

O jogador conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça pelo Benfica e uma Taça de Portugal pelo Sporting.