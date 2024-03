As estradas no maciço central da serra da Estrela, que tinham sido encerradas ao trânsito devido à queda de neve, reabriram durante a manhã desta quarta-feira, à exceção do acesso à Torre.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, a circulação já foi retomada na maioria dos acessos, mantendo-se apenas encerrado ao trânsito o troço número 12 de acesso à Torre, o ponto mais alto do maciço central.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA) apontam para queda de neve nas terras altas, em especial do Norte e do Centro, descendo a cota gradualmente para os 600/800 metros.

O IPMA prevê ainda chuva, por vezes forte e persistente, que poderá ser de granizo e acompanhada de trovoada e agitação marítima forte, com ondas de noroeste na costa ocidental, atingindo seis a sete metros a norte do Cabo Carvoeiro (altura máxima de 12 metros).

O agravamento das condições meteorológicas levou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a alertar a população para medidas preventivas.

Com base nas previsões do IPMA, a Proteção Civil alertou, na segunda-feira, para a possibilidade de vento, por vezes forte, nas terras altas e no litoral oeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h).