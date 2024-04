Não era um jogo do tudo ou nada. Era um jogo que podia abrir tudo, era um jogo que podia acabar com uma mão cheia de nada. Foi isso que aconteceu ao Benfica. Que voltou a entrar a perder, neste caso sofrendo logo no primeiro minuto como não acontecia no Campeonato desde 2015/16. Que voltou a reagir da melhor forma com o golo do empate ainda na primeira parte. Que teve oportunidades para marcar e sofrer durante uma segunda parte com muito desgaste físico à mistura. Que consentiu o golo decisivo nos descontos, com um bis do herói improvável Geny Catamo que deixou os encarnados a quatro pontos da liderança tendo ainda um jogo a mais do que o Sporting. Sem atirar a toalha ao chão, Roger Schmidt “passou a bola”.

Desde o início do Campeonato que o primeiro classificado não tinha uma vantagem de quatro pontos na Liga, sendo que esse desenlace aconteceu depois de três vitórias e dois empates em encontros do Campeonato com o Sporting, que consegue também ficar em vantagem no confronto direto em dérbis na presente temporada com dois triunfos contra apenas um dos encarnados. Com isso, e contas feitas, o Benfica sofreu também a sua oitava derrota da temporada, o dobro do que na última época. E é isso que pesa nos encarnados.

“Foi outro jogo equilibrado. Acho que ambas as equipas tiveram os seus momentos, ambas dominaram fases do jogo. Não fizemos um mau jogo, tivemos momentos para decidir a nosso favor. O primeiro golo, logo nos primeiros segundos… Foi importante marcar em cima do intervalo. Na segunda parte tivemos duas boas chances para marcar e no final as bolas paradas decidiram o jogo”, começou por dizer Roger Schmidt, técnico alemão dos encarnados, na zona de entrevistas rápidas da SportTV logo após o dérbi em Alvalade.

“O futebol é um desporto onde as equipas tentam marcar. Às vezes quando tu cometes erros é assim… No primeiro golo, perdemos a bola de forma desnecessária, o Pote demonstrou a sua qualidade e marcaram no ressalto. Tivemos tantas bolas paradas iguais, podíamos ter tido segundas bolas e marcado o momento golo… Mas por isso eles ganharam. Resultado justo? Não tem a ver com justiça. Foi um jogo equilibrado. Ambas as equipas podiam ter ganho. Eles marcaram dois golos, ganharam e mereceram. Se tivéssemos marcado teria sido merecido igual”, comentou o germânico, passando ao lado da questão da arbitragem.

Opinião sobre o árbitro? Hoje não vou comentar”, disse Roger Schmidt, depois das críticas feitas nos dois últimos dérbis a contar para as meias-finais da Taça de Portugal.

Por fim, e perante o atual cenário no Campeonato, o treinador dos encarnados colocou a questão de uma forma onde qualquer alteração à classificação passará mais pelo demérito do Sporting. “A situação agora é muito difícil. Não acabou mas é difícil. O Sporting tem tudo nas suas mãos e ainda tem menos um jogo. Vamos ver. De momento estamos desapontados. Mostrámos que queríamos ganhar, fizemos dois bons jogos e os resultados foram para o Sporting”, concluiu Roger Schmidt na flash interview da SportTV.