O INEM confirmou nesta terça-feira uma falha de cerca de 20 minutos nas comunicações do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Norte, mas garantiu que isso não teve impacto no funcionamento do serviço.

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) “confirma que se verificou uma falha momentânea em alguns telefones do CODU que funciona na Delegação Regional do Norte”, adiantou fonte oficial à agência Lusa.

Segundo o instituto, esta falha durou cerca de 20 minutos e “não teve qualquer impacto no normal funcionamento do CODU, não se tendo registado qualquer constrangimento”, uma vez que os CODU do INEM funcionam numa lógica nacional, com quatro centros localizados no Porto, Coimbra, Lisboa e Faro.

“Qualquer chamada encaminhada pelos Centros Operacionais 112 para o INEM pode ser atendida e triada em qualquer um destas centrais médicas do instituto, independentemente da sua origem geográfica”, explicou o INEM.

A situação foi denunciada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que adiantou que, cerca das 16h30, o “sistema informático do CODU a nível nacional foi abaixo”, um problema que admitiu estar relacionado com os servidores do instituto.

De acordo com o sindicato, durante esse período de 20 minutos, as chamadas eram atendidas nas centrais 112, mas não era possível reencaminhá-las para as centrais do INEM.

Os CODU do INEM são as centrais de emergência médica que coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro — ambulâncias, viaturas médicas de emergência e reanimação, motos e helicópteros — que são selecionados com base na situação clínica das vítimas.

As chamadas efetuadas para o 112 são atendidas pela PSP e pela GNR e são canalizadas apenas para os CODU do INEM as relativas ao socorro na área da saúde.