A história oriunda da Roménia é no mínimo insólita e envolve Edgar Ié, defesa central internacional português (jogou em 2017 com a Arábia Saudita, hoje representa a Guiné-Bissau) que passou pela formação do Sporting e pelo Barcelona. O jogador de 30 anos rumou ao Dínamo Bucareste em fevereiro deste ano, depois de uma passagem de três temporadas e meia no futebol turco, e está agora a ser investigado por haver indícios que apontam que o seu irmão gémeo, Edelino Ié, viajou para a Roménia no seu lugar.

A notícia foi avançada pelo jornalista romeno Emanuel Rosu, que adiantou que as suspeitas começaram a cair sobre Edgar Ié (ou Edelino) depois de o clube começar a perceber que o jogador só falava português, quando o internacional português era capaz de falar outras línguas. A desconfiança subiu de tom quando o Dínamo Bucareste quis oferecer um carro de um dos patrocinadores do clube mas o jogador recusou entregar a carta de condução.

Outro dos sinais que evidenciou as dúvidas quanto à possibilidade de ter sido Edelino a disputar as cinco partidas atribuídas a Edgar no emblema 16 vezes campeão romeno foi… uma cicatriz. O defesa central sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior em dezembro de 2021, ao serviço dos turcos do Trabzonspor, e foi submetido a uma cirurgia. Porém, dois anos e meio depois, não é evidente que o jogador tenha qualquer cicatriz no joelho direito.

Caso se confirme que foi Edelino que disputou as cinco partidas pelo Dínamo Bucareste, o clube corre o risco de perder os oito pontos que ganhou com o jogador em campo. Aos romenos do iAMsport, uma fonte da Federação Romena de Futebol (FRF) disse que “não existe um cenário planeado para esta situação”, mas garantiu que “se o jogador que jogou não for o verdadeiro, poderá haver sanções”.

A mesma fonte acrescentou ainda que poderá ser realizado “um teste de ADN” e, caso o resultado seja positivo, o responsável aconselhou o Dínamo Bucareste a “pensar numa defesa”. Caso o clube tenha sido enganado e demonstre que não sabia que Edelino estava a atuar no lugar de Edgar, “o Dínamo terá de conseguir prová-lo, não existindo o risco de perder pontos”.

Edelino Ié também passou pelas camadas jovens do Sporting mas teve uma carreira bem mais modesta. O gémeo de Edgar atua como extremo e não conseguiu chegar à equipa principal dos leões, disputando 13 partidas pelo Sporting B. Para além dos lisboetas, atuou no Kruoja, da Lituânia, Cinfães, Sp. Braga B, Cinfães, Felgueiras, Gondomar, Fontinhas, Mirandela, Resende e nos polacos do Tluchowia Tluchow.

Em sentido inverso, Edgar Ié afirmou-se na formação do clube de Alvalade e, em 2012, assinou pelo Barcelona. Depois de três temporadas ao serviço da equipa secundária dos blaugranas, o defesa disputou uma partida pela equipa principal, pela mão de Luis Enrique. Seguiram-se a equipa B do Villarreal, Belenenses, Lille, Nantes, Feyernoord, Trabzonspor e Basaksehir, antes da passagem pela Roménia.

Dínamo Bucareste acusa: “Foi um ataque contra nós”

Depois de ter conhecimento do sucedido, Andrei Nicolescu, administrador do clube de Bucareste, esclareceu o sucedido, assegurando que tudo não passa de um “mal entendido”. Em declarações à imprensa romena, Nicolescu sublinhou que o clube “evitou fazer uma declaração” por tratar-se de “um ataque concertado”.

“A imprensa romena deveria prestar mais atenção porque está a defender isto. Ninguém falou connosco. Foi um ataque concertado contra nós. Não quero que sejamos ridicularizados. Esqueçam isso, é falso! Há muitas diferenças entre ele [Edgar] e o seu irmão”, assegurou o administrador do Dínamo Bucareste.