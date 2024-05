Ilya Sutskever, cofundador e cientista-chefe da OpenAI, tomou a decisão de deixar a startup. “A trajetória da empresa tem sido nada menos do que miraculosa e estou confiante de que a OpenAI vai construir uma inteligência artificial geral que é segura e benéfica”, escreveu na mensagem de despedida que partilhou esta quarta-feira na rede social X, antigo Twitter.

Na publicação, Sutskever revelou também que vai trabalhar num novo projeto, mas não apresentou mais pormenores: “Estou entusiasmado pelo que aí vem — um projeto que é muito significativo para mim a nível pessoal e sobre o qual partilharei detalhes no devido tempo.”

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama , @gdb , @miramurati and now, under the…

A saída do cofundador da OpenAI chega cerca de seis meses depois de ter sido uma das figuras principais de um golpe que visava forçar a saída de Sam Altman da liderança da empresa. O norte-americano foi despedido e chegou a ser contratado pela Microsoft, mas a ‘novela’ terminou com um plot-twist: Altman acabou mesmo por regressar ao cargo de CEO. Na altura, Ilya Sutskever disse estar “profundamente arrependido” das suas ações.

Dois minutos após a publicação de Ilya Sutskever, Sam Altman reagiu ao anúncio de saída, descrevendo o cientista-chefe de 38 anos como uma “referência” no campo da inteligência artificial, “uma das mentes brilhantes” da sua geração e “um querido amigo”. “O seu brilhantismo e visão são reconhecidos”, começou por escrever. “A OpenAI não seria o que é sem ele. Embora vá trabalhar em algo muito significativo para si a nível pessoal, estarei para sempre agradecido pelo que fez aqui e pelo compromisso em acabar a missão que começámos juntos”, afirmou o CEO da startup, na rede social X.

Ilya and OpenAI are going to part ways. This is very sad to me; Ilya is easily one of the greatest minds of our generation, a guiding light of our field, and a dear friend. His brilliance and vision are well known; his warmth and compassion are less well known but no less…

— Sam Altman (@sama) May 14, 2024