Perto das 20h15 desta sexta-feira, a organização do Primavera Sound Porto comunicou nas redes oficiais do festival o cancelamento de todas atuações do Palco Vodafone, onde a dupla francesa Justice iria atuar perto da uma da manhã. A publicação foi acompanhada de uma mensagem partilhada pelos próprios Justice, onde se pode ler que “por motivos técnicos de força maior” não seria possível atuar no Primavera Sound Porto. O duo, formado por Gaspard Augé e Xavier de Rosnay, acrescentava ainda que “apesar dos esforços da sua equipa e da equipa do festival”, os problemas encontrados impediam-nos de assegurar o concerto conforme planeado.

Uma hora antes já se viam duas gruas a rodear o palco Vodafone, protegido por baias de segurança. O recinto estava completamente vazio, mas era possível ver equipas de trabalho a carregar material do palco para uma carrinha, no backstage. O Observador contactou a organização do Primavera Sound, na tentativa de apurar mais detalhes, mas os responsáveis remeteram qualquer esclarecimento para os canais de comunicação do festival.

Segundo notícia avançada pelo JN, foi o excesso de peso da estrutura do espetáculo dos Justice que esteve na origem do problema. Às 17h30, já a organização do Primavera Sound Porto alertava nas redes sociais oficiais que poderia haver alterações à programação do palco Vodafone, “por motivos de segurança na montagem das estruturas”. A publicação foi entretanto retirada. Nem Mutu nem Classe Crua atuaram e, com mais dois concertos em agenda – The Legendary Tigerman e Justice –, o festival anunciou o cancelamento de todos.

Os portugueses Mutu foram, entretanto, reprogramados para as 00h55 do mesmo dia, atuando no palco Super Bock. Ja The Legendary Tigerman atuará no sábado, último dia do festival, em horário ainda a definir. O segundo dia do Primavera Sound Porto, há muitas semanas esgotado, terá como cabeça de cartaz Lana Del Rey, que atuará às 23h15 no palco principal (Porto.). De ressalvar que o Porto é um dos dez distritos que o IPMA colocou sob alerta laranja, estando previstas trovoadas secas e fortes precipitações.

Notícia atualizada às 22h20, com a informação do reagendamento do concerto de The Legendary Tigerman