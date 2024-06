"Soma das Partes" e a "joia mais bem guardada da Europa": os 60 anos da orquestra Gulbenkian em filme

Soma das Partes foi também à procura da orgânica de uma orquestra. Tal como bem explicado no filme, a música não tem um pulso regular. A condução da energia é feita através de uma melodia, de uma sequência harmónica, com microvariações que não constam da partitura. Há formas de interpretar, e sobretudo de sentir, por parte de um maestro que só ele poderá colocar em prática. O tempo tem de vir do próprio corpo, como bem conta Maria João Pires. E tudo tem de sair de forma perfeita. Ou, como explica Vera Dias, tem de haver “uma sensação de perfeição” no palco para que o público se sinta ligado àquela partilha artística que, muitas vezes, quando atinge esse nível, é muito difícil de colocar em palavras.

Edgar Ferreira, não sendo músico nem musicólogo, mas contando já com várias parcerias com a Fundação Gulbenkian (foi realizador do filme Coro — 60 Anos do Coro da Gulbenkian, por exemplo) sabia que seria impossível atingir a perfeição. Até porque, “se voltasse a este tema, iria ter um filme completamente diferente”. “Queríamos que este documentário fosse abrangente, que passasse a experiência que tive com estes músicos para o público, que as pessoas os conhecessem e que, quem sabe, partissem para a descoberta da Orquestra”, conta.

Ainda que a estrutura do documentário seja a mais clássica possível — imagens de arquivo cruzadas com entrevistas atuais — é dado espaço para ficcionar um pouco sobre os bastidores daqueles músicos em diferentes contextos: nas digressões, nos ensaios, nas horas antes de subir ao palco do Grande Auditório. Cada entrevistado revela-se como uma personagem, reunindo-se assim velhos e novos rostos para explicar a história de um organismo vivo do panorama cultural português.