Há precisamente 40 anos, em 1983, a Aula Magna servia de palco a um conjunto de concertos organizados no âmbito do I Festival Internacional de Música de Lisboa, uma iniciativa do então ministro da Cultura e Coordenação Científica, Francisco Lucas Pires, que acabou por não ir além da primeira edição. Com apenas 32 anos, o músico e compositor português António Pinho Vargas participava no festival, como membro do quarteto de Rão Kyao. Para a mesma ocasião estava programado também um concerto do pianista Anthony Davis. Para o músico norte-americano foi colocado em palco um piano Steinway, ao passo que, para o grupo português, estava preparado um chamado quarto de cauda. “Quem estava a tratar dos concertos decidiu que para um músico português era suficiente um piano quarto de cauda”, recorda Pinho Vargas. A verdade é que este episódio – provinciano, mas elucidativo da época vivida – teve um outro desfecho devido à intervenção de Madalena de Azeredo Perdigão, que assumia as funções de presidência do festival. Era a primeira vez que se conheciam e Madalena, diz Pinho Vargas, nunca o tinha ouvido tocar até então.

“A Madalena Perdigão tinha sabido e impôs a substituição do piano. Falou-me disso no camarim: ‘Se estava um Steinway para o músico americano, por que razão não estaria um piano igual para o músico português?’, saliento que a decisão não tinha nada a ver comigo diretamente. Era o princípio que estava em causa. Neste episódio estava todo um programa anti provinciano, contrário ao complexo de inferioridade atávico. Muita da sua ação seguiu esse princípio admirável e nesse amplo horizonte radicará a enorme importância do seu legado”, sustenta o compositor de 71 anos. Na atitude de Madalena de Azeredo Perdigão, volta a sublinhar, estava bem presente um princípio de não tratar de forma desigual os artistas portugueses para os quais, em boa verdade, tinha aberto caminho para que pudessem, eles mesmos, progredir com as suas carreiras, em termos nacionais, mas também internacionalmente. Assumindo uma visão cosmopolita, o músico refere que, talvez ao contrário do que se esperaria, Madalena abriu-se ao mundo, enquanto outros se fecharam. E que, por isso mesmo, “a sua figura teve um impacto sem par na vida cultural portuguesa”.

Agora que se celebram os cem anos do seu nascimento (28 de abril de 1923, morreria a 5 de dezembro de 1989), importa voltar ao percurso desta vincada e sofisticada personalidade portuguesa que “durante décadas terá sido a ministra da Cultura que não existia e talvez até mais do que isso” – afirma António Pinho Vargas sem rodeios. Mas quem foi afinal Madalena de Azeredo Perdigão, figura incontornável da história da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG)? O que fez como mulher, programadora e educadora que a tornam numa das personalidades mais importantes da vida artística portuguesa da segunda metade do século XX? O seu percurso intelectual e profissional é vasto, mas pouco estudado ou até mesmo reconhecido. Esta é uma das conclusões de Élia Teixeira, autora da tese “Arte e Educação: O percurso de Madalena Perdigão e a sua relevância no panorama cultural Português”, para quem subsiste, no entanto, uma evidência: “A diversidade do trabalho que desenvolveu em prol das artes e da educação em Portugal e a intensidade com que o fez. Algo que se torna ainda mais relevante quando contraposto com a realidade portuguesa dos anos 1960-70 e com a condição social da mulher no período que antecedeu o 25 de Abril de 1974, fase em que esta figura iniciou e consolidou a sua carreira profissional”.

