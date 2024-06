Esta quarta-feira olhamos para o debate entre os principais candidatos à presidência francesa. O debate durou quase duas horas e houve alturas em que acabaram a falar uns sobre os outros. No plateau da TF1, o principal canal televisão francês, enfrentaram-se Jordan Bardella, pela União Nacional de Marine Le Pen, Gabriel Attal, primeiro-ministro que representava o Juntos, o partido do Presidente Macron, e Manuel Bompard, da França Insubmissa, mas que representava a Nova Frente Popular. Foi uma troca de opiniões viva, mas sem momentos suficientemente fortes para mudarem o curso de uma eleição, cuja primeira volta se disputa este domingo e que parece destinada a colocar à frente dos destinos dos franceses um partido radical, mais provavelmente da direita radical. No Contra-Corrente de hoje queremos antecipar o que pode estar em causa nestas eleições francesas. Será que Jordan Bardella pode vir a ser o primeiro o próximo primeiro-ministro de França?

