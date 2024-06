Casacos Gucci, sapatos Prada, fato de treino Versace e até chapéus com a bandeira britânica, são algumas das peças do emblemático guarda-roupa de Elton John que o cantor levou a leilão, para arrecadar fundos contra a SIDA.

“E se todos se pudessem vestir um pouco mais como eu? Vou abrir minha loja no eBay cheia de centenas de itens para vocês e beneficiar a Elton John AIDS Foundation”, contou o artista britânico num vídeo de divulgação do eBay na rede social X, onde anunciou o lançamento em leilão de centenas de seus artigos.

This #Pride Month, Elton John brings his legendary wardrobe to eBay. Proceeds will benefit the Elton John AIDS Foundation while giving collectors and fans a once-in-a-lifetime chance to own a piece of fashion history. Learn more: https://t.co/UqaPjPV1o3 pic.twitter.com/U3Wu9as3XD

— eBay Newsroom (@eBayNewsroom) June 27, 2024