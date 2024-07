Portugal fez progressos nos últimos anos na digitalização, nomeadamente a implementação do 5G em todo o território muito antes de 2030, mas as competências digitais das pessoas estão pouco acima da média europeia.

De acordo com um relatório divulgado esta terça-feira pela Comissão Europeia, Portugal é um dos países do bloco comunitário que implementou com sucesso a rede 5G e que tem melhor cobertura a nível do território e da velocidade — está entre os 3,4 e os 3,8 Giga-hertz (GHz).

Neste aspeto, “Portugal é pioneiro na rede 5G na União [Europeia] com 65,2% das casas portugueses com cobertura“.

A digitalização da saúde em Portugal também está acima da média europeia (86% a nível nacional em comparação com 79,1% no conjunto dos países do bloco) e cresceu 40% desde o ano passado.

No entanto, Portugal tem duas “fraquezas” digitais: o nível de competências digitais da população é pouco mais de metade (56%), apesar de estar ligeiramente acima da média europeia (55,6%), mas pouco cresceu nos últimos anos.

Além disso, a percentagem de pessoas especializadas em tecnologias de informação está ligeiramente abaixo da média europeia (4,5% em Portugal e 4,8% no conjunto dos 27).