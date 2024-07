Vítor Almeida, médico anestesista no hospital São Teotónio, em Viseu, é o novo presidente do INEM, noticia a SIC, e vai substituir Luís Meira, que apresentou a demissão no início da semana.

Vítor Almeida tinha sido, no ano passado, um dos escolhidos pela Cresap para presidir o INEM, a par com Luís Meira, que o Governo acabou por manter nas funções que já exercia.

O novo presidente do INEM faz parte do colégio da competência em emergência médica.

Luís Meira demitiu-se na sequência da contratualização de helicópteros de emergência médica, um procedimento que criou uma divergência entre a liderança do INEM e o Governo. O INEM anunciou que vai fazer um novo contrato por ajuste direto com a empresa Avincis — que opera os quatro helicópteros a funcionar em Portugal Continental.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A decisão não terá agradado ao executivo de Luís Montenegro, que preferia que tivesse sido realizado um concurso público. O Ministério da Saúde realçou que o INEM podia ter lançado concurso público para o serviço de transporte aéreo de doentes com base numa resolução do Conselho de Ministros de 2023, evitando prolongar a adjudicação direta.