O Estoril Open está garantido para os próximos três anos. Depois de o futuro do maior torneio de ténis realizado em Portugal ter ficado em dúvida, na sequência das notícias que davam conta da saída do ATP Tour ao fim de 34 anos, sabe-se agora que o ATP Board of Directors aprovou o pedido da organização para que o evento se mantenha nas próximas três temporadas.

Contudo, devem existir alterações. A proposta apresentada e entretanto aprovada envolve baixar a categoria do Estoril Open em 2025 — ou seja, implica que o torneio deixe de ser o habitual ATP 250, que faz parte do ATP Tour, e passe a ser um Challenger 175, que faz parte do Challenger Tour. Depois, prevê a recuperação da categoria ATP 250 em 2026 e 2027, logo, o regresso ao calendário ATP.

The ATP Board of Directors approved a request from the ???????? Estoril tournament organizers to conduct an ATP Challenger 175 event in 2025, as well as an ATP 250 leased event in 2026 and 2027, subject to certain conditions. A former or current top-10 player has won the ???? 6/9 times. pic.twitter.com/yoEDHavLLh — Parsa (@Parsa_Nemati) July 8, 2024

Ao Observador, o diretor do Estoril Open confirma a informação que começou a ser veiculada pela imprensa especializada durante esta segunda-feira e explica que a organização está ainda a negociar com o objetivo de manter o estatuto de ATP 250 ainda em 2025, embora seja um processo complexo e de difícil resolução. Contudo, João Zilhão explica que “pelo menos” o Challenger 175 está garantido para o próximo ano, logo, que a existência do Estoril Open nas próximas três temporadas “está assegurada”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que a saída do circuito ATP foi anunciada pela própria organização do Estoril Open, em março e na antecâmara do início da última edição, com João Zilhão a garantir desde logo que estava a explorar “todas as vias” para manter a realização do torneio. Na altura, o diretor do evento justificou a decisão com as mudanças no calendário, incluindo o alargamento da duração dos Masters 1.000 e o upgrade de três ATP 500, que implicavam “um menor número de semanas disponíveis”.

O polaco Hubert Hurkacz conquistou a última edição do Estoril Open, derrotando Pedro Martínez na final, e tornou-se o sexto ex-top 10 do ranking ATP a ganhar o torneio nos últimos nove anos. Pelo meio, a competição conta com duas vitórias portuguesas, graças ao triunfo de João Sousa contra Frances Tiafoe em 2018 e ao de Francisco Cabral e Nuno Borges em 2022, em pares, contra Máximo González e André Göransson.