A edição de 2024 do Estoril Open foi recheada de notícias, pontos altos e até surpresas: João Sousa terminou a carreira, Nuno Borges tornou-se o primeiro português a chegar aos quartos de final desde 2019 e surgiu a bomba da saída do torneio do calendário ATP a partir de 2025. Tudo chegava ao fim este domingo, com a tão aguardada final que cruzava Pedro Martínez e Hubert Hurkacz.

Uma final que era, desde logo, pouco expectável. Se Hubert Hurkacz correspondeu ao esperado, vincando o 10.º lugar que atualmente ocupa no ranking ATP para eliminar Jan Choinski, Pablo Llamas Ruiz e Cristian Garín, Pedro Martínez surpreendeu tudo e todos ao vencer ao passar por Daniel Altmaier, Roberto Bautista Agut, Richard Gasquet e principalmente o campeão em título Casper Ruud. Atualmente fora do top 50, o espanhol aproveitou alguma fragilidade física do norueguês e carimbou a vitória ao quarto match point, marcando encontro com o polaco.

“Acho que joguei muito agressivo, tentei ir a todos os pontos. Porque se dás tempo ao Casper com a direita, ele mata-te. Tive uma oportunidade no 5-2, mas não consegui fechar. Estou muito contente por ter conseguido a vitória. Tentei usar a minha esquerda na linha, porque ele quer sempre dar a volta e usar a direita, e sabia que seria uma arma contra ele. Agora, o Hubert tem um excelente serviço e vai ser um encontro muito difícil. Se quero vencer tenho de jogar o melhor que tenho, vamos ver o que acontece”, disse o espanhol de 26 anos, que este domingo disputava a terceira final da carreira e que só tem um título ATP, no Chile, em 2022.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Do outro lado, porém, estava um Hubert Hurkacz em plena preparação para Roland Garros. O polaco de 27 anos começou bem a temporada, ao chegar aos quartos de final do Open da Austrália, e pretendia prolongar um percurso que já conta com meias-finais em Wimbledon e vitórias nos Masters 1000 de Miami e Shanghai. O Estoril, naturalmente, funcionava como mais um passo rumo a uma participação potencialmente em Paris.

FLAWLESS! Hubert Hurkacz is one set away from his first clay title. Leads Pedro Martinez 6-3. 7 aces.

No break points faced. pic.twitter.com/EoN7d3svlf — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 7, 2024

“Para ser sincero, não sei o que está por detrás deste sucesso em terra batida. Estou a competir muito bem e isso foi muito importante. Estou a melhorar a cada jogo e mais habituado à superfície, estou a jogar bom ténis. Jogar com calma? Depende. Se a oportunidade aparecer, ataco, mas na terra batida é um pouco diferente. É preciso ser mais paciente. Acho que estou a melhorar. Há coisas em que posso evoluir, mas o nível está a subir. Acho que comecei a semana sem estar muito confortável, com dificuldades para deslizar, e a cada encontro estou a ficar melhor”, explicou o polaco.

Este domingo, porém, Pedro Martínez não conseguiu repetir a façanha. Hubert Hurkacz foi sempre superior ao espanhol, vencendo o primeiro set com sete ases e sem sofrer qualquer ponto de break (6-3), e começou o segundo a quebrar desde logo o serviço de Pedro Martínez para nem chegar a permitir uma reação do adversário (6-4). Hubert Hurkacz conquistou o Estoril Open em dois sets e menos de duas horas para chegar ao oitavo título da carreira, o primeiro em terra batida, e suceder a Casper Ruud como dono e senhor do torneio português.

Hubi is on fire ???? pic.twitter.com/FXVM8SAEVh — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 7, 2024