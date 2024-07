O Zimbábue anunciou esta segunda-feira um acordo com a Zâmbia para partilhar lucros do turismo nas Cataratas Vitória, na fronteira entre os dois países, e formar uma parceria semelhante à do Brasil e Argentina nas Cataratas do Iguaçu.

“Durante muito tempo, o Zimbabué e a Zâmbia lutaram pelo controlo e pela propriedade das Cataratas Vitória. Mas eu contactei o ministro do Ambiente e do Turismo da Zâmbia e concordámos em partilhá-las e comercializá-las em conjunto“, disse a ministra do Turismo e da Hotelaria do Zimbabué, Barbara Rwodzi, numa conferência de imprensa em Harare.

“Isto também está a acontecer na fronteira Brasil-Argentina. Estão a trabalhar e a partilhar as Cataratas do Iguaçu e a floresta tropical para benefício de ambos os países. É esse o exemplo que estamos a seguir”, acrescentou.

Rwodzi disse que o acordo vai pôr fim às disputas com a Zâmbia sobre esta questão e já conta com o apoio do Banco Mundial, “que está pronto a patrocinar qualquer projeto dos dois países a este respeito”.

O turismo é a terceira maior fonte de rendimento do Zimbabué, depois das minas e da agricultura, e deverá gerar cerca de cinco mil milhões de dólares (4,62 mil milhões de euros) até 2025.