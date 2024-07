O trânsito vai estar condicionado entre a próxima quinta-feira e domingo na zona de Algés, concelho de Oeiras, devido à realização do festival NOS Alive, informou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A circulação na via descendente do IC17, entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília, estará interrompida entre as 23h30 e as 5h.

Em comunicado, a PSP informou ter montado uma operação de segurança ao festival, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, concelho de Oeiras, prevendo-se condicionamentos à circulação automóvel com interrupção da circulação na via descendente do IC17.

De acordo com as autoridades, haverá também constrangimentos na circulação rodoviária, a partir das 15h, nos quatro dias de festival, na Avenida Brasília, Avenida Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, viaduto CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I.

Segundo a PSP, “por serem esperadas cerca de 55 mil pessoas por dia“, o festival conta com um dispositivo de segurança centrado na “prevenção e proatividade”, recorrendo a várias valências: polícias do modelo integrado de policiamento de proximidade, equipas de trânsito, brigadas de prevenção criminal, patrulhas da divisão de segurança a transportes públicos e equipa de intervenção rápida.

Vão ser também implementadas medidas de controlo de pessoas nos locais de entrada para o recinto do festival, adianta o comunicado.

A PSP aconselha os festivaleiros a que se desloquem para o evento com antecedência, “atendendo à elevada afluência de pessoas e aos procedimentos de segurança para o acesso ao recinto”, bem como a privilegiarem a utilização de transportes públicos.

Caso utilizem viatura própria e estacionem na via publica, as autoridades pedem que seja verificado se o veículo ficou fechado, sem valores à vista e de forma a permitir a circulação rodoviária.