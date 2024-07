O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) terminou esta sexta-feira na liderança do Rali da Letónia, oitava prova do Campeonato do Mundo (WRC), depois de vencer quatro das sete especiais disputadas na primeira jornada.

O bicampeão do mundo, que este ano participa no WRC a tempo parcial, fechou este primeiro dia completo de competição com o tempo de 1:08.44,5 horas, deixando na segunda posição o piloto local Martins Sesks (Ford Puma), a 15,7 segundos, com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) em terceiro, a 21,6.

“Foi um bom dia, não foi perfeito mas não cometemos erros. No geral, penso que fizemos um bom trabalho”, comentou Ronvanperä, que este ano já venceu no Quénia e na ronda anterior, na Polónia, tendo desistido em Portugal devido a um despiste.

A surpresa está a ser o letão Martins Sesks, que cumpre a sua segunda prova no WRC, a primeira ao volante de um carro com sistema híbrido.

Sesks, de 24 anos, ainda venceu as duas primeiras especiais do dia. “É incrível. Tem sido um dia de grandes emoções”, frisou o piloto da Ford, após os 120 quilómetros cronometrados do dia.

Quem parece já arredado da luta é o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), líder do campeonato à partida para o rali, pois perdeu já 1.23,3 minutos ao abrir as estradas de terra na Letónia.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), segundo no Mundial, não fez muito melhor, terminando o dia na sétima posição, a 52,7 segundos, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em sexto, a 38,8 do comandante.

No sábado disputam-se mais oito especiais de classificação, com um total de 104 quilómetros cronometrados.