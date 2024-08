O extremo português Diogo Gonçalves deixou os dinamarqueses do Copenhaga e é reforço do Real Salt Lake, tendo assinado um contrato válido até 2026, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga norte-americana de futebol (MLS).

Adding another star to our roster ????

Diogo is bringing his midfield magic to MLS

— Real Salt Lake (@realsaltlake) August 9, 2024