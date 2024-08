O técnico português Artur Jorge, que comanda o Botafogo, ficou este domingo com a liderança da Liga brasileira de futebol em risco após perder no campo do Juventude, por 3-2, na 22.ª jornada da competição.

Com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos no Brasileirão, para já, o Botafogo continua a somar 43 pontos no primeiro lugar, mais um que o Fortazela, segundo, que já atuou nesta ronda, mas ainda tem um jogo a menos.

O Flamengo, terceiro com 40 pontos e menos dois jogos, pode igualar já este domingo a equipa de Artur Jorge, caso vença na receção ao campeão Palmeiras, de Abel Ferreira.

O Juventude, 12.º posicionado, chegou a estar a vencer por 3-0, com golos de Danilo Boza (09 minutos), que chegou a passar pelo Sporting de Braga B, Ronnie Carrillo (45+5), antigo jogador do Portimonense, e Marcelinho (48).

O Botafogo ainda reagiu por Cuiabano (61 minutos) e Marçal (81), ex-lateral do Nacional da Madeira, mas não conseguiu fugir à derrota.