Um incêndio no centro artístico Somerset House, em Londres, no Reino Unido, está, este sábado, a ser combatido por cerca de 125 bombeiros, reporta a BBC. São, para já, desconhecidas as causas do fogo.

Fotografias e vídeos publicados nas redes sociais mostram fumo cinzento a sair do edifício histórico, sobre o rio Tamisa e a ponte de Waterloo. De acordo com o diretor da Somerset House Trust, Jonathan Reekie, o incêndio deflagrou na ala oeste do edifício, “constituída principalmente por escritórios e instalações de apoio, não há obras de arte nessa área”.

Não há registo de feridos e desconhece-se a causa do incêndio, que terá começado por volta do meio-dia. Todo o recinto da Somerset House foi encerrado ao público, as estradas estão fechadas, e não há ninguém no interior do edifício, reporta a BBC, citando a polícia de Londres.

Devido ao fumo intenso, o Serviço de Ambulâncias de Londres pediu às pessoas que evitassem a área e às empresas que mantivessem as janelas e portas fechadas.

Construído no século XVIII na margem norte do Tamisa pelo arquiteto William Chambres, a Somerset House, foi outrora um palácio real e é atualmente um centro de arte e cultura, acolhendo duas importantes coleções de arte, do Instituto de Arte Courtauld e a coleção Gilbert de Artes Decorativas. É, também, sede da Real Sociedade de Literatura britânica.

O edifício atingido, de estilo neoclássico, está classificado com o denominado Grau I pelo seu valor histórico e nacional. O Palácio de Buckingham, o Parlamento ou a Ponte da Torre de Londres são outros edifícios e monumentos com a mesma classificação.