A tradicional Feira de Agosto em Grândola, no distrito de Setúbal, arranca esta quinta-feira e vai celebrar os 50 anos do 25 de Abril com espetáculos musicais, atividades equestres, artesanato e o “melhor da gastronomia” da região.

O certame, que se realiza no Parque de Feiras e Exposições de Grândola, até ao dia 26 deste mês, tem como mote os 50 anos do 25 de Abril, com destaque para uma exposição que convida os visitantes a “percorrerem os primeiros anos do Poder Local Democrático”, divulgou a câmara, em comunicado.

De acordo com o município, a exposição, que vai estar patente na nave central do recinto, “percorre os primeiros anos do Poder Local Democrático em Grândola, as grandes obras realizadas e os importantes projetos para o futuro” do concelho.

Ao nível musical, o programa daquela que é considerada uma das “mais antigas feiras francas do país” aposta, este ano, nas atuações de T-Rex e Supa Squad (22), Nininho Vaz Maia (23), Marisa Liz (24), Mariza (25) e Fernando Daniel (26) no palco principal.

No Palco Bar também não faltará animação, a partir das 23h45, com várias bandas de covers, estando a sexta-feira reservada à banda Épikos (música portuguesa), o sábado aos H.O.T. – Hits On Time (pop/internacional) e o domingo ao grupo Linhas Cruzadas (anos 60).

A animação das ruas do recinto da feira ficará a cargo, entre quinta e segunda-feira, a partir das 20h30, dos grupos Original Bandalheira, Orquestra Improvável, Al-Fanfare, Porbatuka e Camisas Negras.

No picadeiro, os amantes das atividades equestres poderão assistir à gala equestre “50 anos do 25 de Abril”, ao festival hípico e a um espetáculo de sevilhanas e demonstração de equitação natural, além de batismos equestres e passeios de charrete, indicou a autarquia.

O artesanato é outra das atrações da feira, que vai ter, na entrada principal do recinto, uma mostra e venda de trabalhos em cortiça, ferro forjado, cestaria, cerâmica e madeira, de mais de 30 artesãos.

Os visitantes vão poder ainda apreciar “o melhor da gastronomia regional” na zona dos restaurantes e bares, das tasquinhas e dos produtos regionais, enquanto, no espaço da feira franca, haverá “16 divertimentos para adultos e crianças e cerca de 200 feirantes”.

De acordo com a entidade organizadora, para garantir “mais e melhores condições de segurança” e, tendo em conta o aumento do número de visitantes registado nos últimos anos, vai existir um corredor de segurança na praça de espetáculos com 20 lugares para visitantes com mobilidade reduzida.

Além disso, haverá ainda “um reforço dos meios de segurança e um posto médico” e está prevista a “criação de novos parques de estacionamento”, precisou.

Ao longo dos cinco dias, o Município de Grândola volta a disponibilizar gratuitamente dois comboios turísticos que efetuam o trajeto entre a feira e vários pontos estratégicos da vila alentejana.