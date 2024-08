As 55 federações da UEFA vão receber 935 milhões de euros (milhões de euros) provenientes das receitas recorde de bilheteira do Euro2024, na Alemanha, durante os próximos quatro anos, de acordo com o relatório da prova publicado esta terça-feira pelo organismo.

Aos 935 milhões de euros de bilheteira serão adicionados 331 milhões de euros em prémios monetários e 240 milhões de euros para os clubes que cederam jogadores às seleções participantes no Euro2024, que teve como vencedora, pela quarta vez, a Espanha e na qual Portugal foi eliminado nos quartos de final, pela França.

A UEFA considera a competição “um sucesso estrondoso” e que permitirá a redistribuição do valor recorde de 935 milhões de euros entre as suas 55 federações através do programa ‘HatTrick’.

Este programa criado pela UEFA em 2004 permite que as receitas do Europeu revertam para as suas federações e que estas as invistam em projetos como a construção de infraestruturas, desenvolvimento de jogadores, boa governança e responsabilidade social.

Após o evento, na Alemanha, 190 clubes e 21 associações regionais receberam 7 milhões de euros de ajuda financeira para projetos de sustentabilidade através do fundo climático EURO2024.

O relatório da UEFA refere, entre outros dados, que o Euro2024 foi acompanhado nos estádios por 2,7 milhões de espetadores, teve uma audiência acumulada em direto de 5,2 mil milhões e 4,5 mil milhões de visualizações nas redes sociais.

“A UEFA estava determinada a tornar a sustentabilidade central na organização do Euro2024. Os sistemas de transportes públicos gratuitos e com descontos ajudaram 81% dos espetadores a utilizar meios de transporte ecológicos para chegar aos estádios, cada um deles comprometido com os princípios da economia circular: reutilização, reduzir, reciclar e aproveitar os resíduos”, refere o documento.

O organismo que tutela o futebol europeu destaca ainda que investiu 32 milhões de euros na implementação da estratégia ambiental, social e de governação (ESG) da prova, incluindo a contratação de uma equipa de 500 voluntários e gestores de sustentabilidade em cada uma das 10 sedes da competição.