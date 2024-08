Sexta-feira foi dia de o leão reinar no Algarve. Depois de começarem o Campeonato com prestações distintas, Farense e Sporting encontraram-se no Estádio Algarve, que receberá os jogos grandes dos leões de Faro em casa, na terceira jornada da Primeira Liga. De um lado estava o leão campeão que liderava com seis pontos em dois jogos. Do outro um leão um pouco mais modesto, que perdera nas duas primeiras rondas.

Os dois jogos iniciais não deixaram margem para dúvidas. A equipa de Rúben Amorim é uma forte candidata a voltar a conquistar o principal troféu do futebol português. Ainda assim, as mexidas na defesa durante esta janela de transferências foram-se refletindo neste início de época, que chegara com vários golos sofridos. Antes de receber o FC Porto no primeiro clássico do Campeonato, o Sporting estava praticamente obrigado a vencer em Loulé.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Farense-Sporting, 0-5 3.ª jornada da Primeira Liga Estádio Algarve, em Faro/Loulé Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa) Farense: Ricardo Velho; Rivaldo Morais, Marco Moreno, Lucas Áfrico, Talys Oliveira (Pastor, 78′); Ângelo Neto (Rafael Barbosa, 45′), Cláudio Falcão; Mohamed Belloumi, Geovanny Almeida (Filipe Soares, 78′), Marco Matias (Álex Millán, 59′); Tomané (Dario Poveda, 59′) Suplentes não utilizados: Lucas Cañizares, Artur Jorge, Elves Baldé e Raúl Silva Treinador: José Mota Sporting: Kovacevic; Eduardo Quaresma (Zeno Debast, 72′), Diomande (Matheus Reis, 86′), Gonçalo Inácio; Geovany Quenda (Nuno Santos, 63′), Morita, Daniel Bragança (Marcus Edwards, 72′), Geny Catamo; Francisco Trincão, Pedro Gonçalves (Dário Essugo, 86′) e Viktor Gyökeres Suplentes não utilizados: Franco Israel, Iván Fresneda, Ricardo Esgaio e Rodrigo Ribeiro Treinador: Rúben Amorim Golos: Gyökeres (27′, 41′ g.p. e 66′), Lucas Áfrico (69′, p.b.) e Edwards (81′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Daniel Bragança (10′), Cláudio Falcão (14′), Tomané (50′), Marco Moreno (51′) e Lucas Áfrico (83′)

Para isso, Amorim contou com os regressos de Nuno Santos e Rodrigo Ribeiro, que até tem sido apontado à saída. Contudo, não seria de esperar ver os dois jogadores no onze inicial, pelo que a equipa deveria ser a mesma, dada a indisponibilidade de Hjulmand. “Obviamente esperamos muitas dificuldades. É sempre complicado jogar em Faro. O estádio [Algarve] é diferente. Terá as dimensões normais em que costumamos jogar. Conhecemos o treinador e o espírito que dá à equipa. Acho que o Farense melhorou”, assumira o treinador leonino na antevisão do encontro.

Já o Farense prometia voltar a causar dificuldades ao Sporting, ainda que as duas derrotas iniciais, frente a Moreirense (casa, 1-2) e Rio Ave (fora, 1-0), não jogassem a seu favor. Talhada para jogar mais em contra-ataque, a formação de José Mota consegue chegar facilmente a zonas de finalização e, com a contratação de Tomané, ganhou critério no último terço. Do outro lado do campo, o guarda-redes Ricardo Velho afirma-se como um dos melhores da Primeira Liga.

“O Sporting é uma equipa que está com grande confiança, embora não tivesse começado bem, possamos dizer, o seu campeonato, porque no jogo da Supertaça teve alguns dissabores. Isto também serve de atenção para nós percebermos que, independentemente de ser uma equipa muito, muito forte, também tem os seus pontos fracos, e que nós teremos de saber explorar”, referira, por sua vez, José Mota.

Dia de rumar a Sul em busca da vitória ???? É #DiaDeSporting, Leões ???? pic.twitter.com/d3dgSUH9Ne — Sporting CP (@SportingCP) August 23, 2024

Rúben Amorim confirmou tudo o que se perspetivava, manteve a equipa que derrotou o Nacional e apresentou os dois portugueses no banco de suplentes. Já José Mota fez duas alterações face ao jogo com o Rio Ave, lançando Gio Almeida e Marco Matias nos lugares de Filipe Soares e Bermejo. Os leões de Lisboa entraram mais fortes na partida e, nos primeiros cinco minutos, colecionaram três oportunidades, sempre com Pote envolvido no ataque. O avançado até tentou o golo de livre, mas esteve pouco inspirado no momento da decisão (12′).

Já para lá do primeiro quarto de hora, Gyökeres apareceu no encontro e, depois de ter sido isolado por Trincão, viu Ricardo Velho negar-lhe o golo com uma mancha sensacional (16′). O Farense continuava a sentir dificuldades e a não conseguir ligar o jogo com o ataque e, pouco depois, Pote rematou cruzado para nova intervenção do guarda-redes. Até que, numa jogada de insistência que teve nova defesa de Velho, Gyökeres apareceu a fuzilar a baliza algarvia (27′).

Os verde e brancos continuaram a carregar em busca do golo da tranquilidade e, numa jogada que parecia inofensiva, Lucas Áfrico jogou o esférico com o braço (37′). Tiago Martins, depois de consultar as imagens, assinalou a grande penalidade. Na cobrança, Pedro Gonçalves entregou a bola a Gyökeres e o sueco não desperdiçou, desferindo mais um remate forte que Ricardo Velho não conseguiu parar (41′). Deste modo, a formação de Amorim regressou às cabines com uma vantagem confortável no marcador, depois de um primeiro tempo em que foi totalmente dominadora.

E o cenário continuou na etapa complementar. O Sporting continuou por cima e nem a entrada de Rafael Barbosa mudou o rumo do jogo. Pedro Gonçalves continuou endiabrado e a mostrar a Roberto Martínez que, afinal, é uma opção válida para a Seleção portuguesa. Com o passar dos minutos, o Farense começou-se a soltar e a subir as linhas, concedendo mais espaço no seu meio-campo defensivo. Quem aproveitou foi Gyökeres, que recebeu a bola no último terço, explodiu em direção à baliza e rematou rasteiro para o 0-3 (66′). Pouco depois, Pote bateu um livre para o segundo poste, Nuno Santos rematou de pronto, a bola embateu em Lucas Áfrico e resultou em mais um golo (69′).

Com a vitória consumada, Amorim começou a gerir a equipa e Pote à procura do golo, que ficou a centímetros de aparecer a passe de Gyökeres (74′). Quem apareceu foi Marcus Edwards que, saído do banco e bem ao seu estilo, driblou a defensiva do Farense e rematou cruzado para o quinto golo da noite (81′). Até ao apito final de Tiago Martins, o avançado sueco falhou o poker com a baliza completamente escancarada (85′) e noutra ocasião, em que tentou o golo com um remate forte (90′). Com este resultado, os leões somaram a segunda goleada consecutiva e lideram, à condição, de forma isolada, o Campeonato. Na próxima jornada há reencontro com o FC Porto em Alvalade.