Os presidentes dos quatro primeiros classificados da Liga, entre Frederico Varandas, Rui Costa, André Villas-Boas e António Salvador. Os dois líderes da Federação e da Liga, Fernando Gomes e Pedro Proença. Outros nomes incontornáveis do futebol nacional como o antigo presidente do FC Porto, Pinto da Costa, ou o ex-líder do Boavista, Valentim Loureiro. O secretário de Estado para o Desporto, Pedro Dias. O Liga Portugal Awards reuniu todas as principais cúpulas dirigentes do futebol nacional esta segunda-feira na Alfândega do Porto e com os “grandes” a terem o seu momento especial em contextos diferentes de prémios.

Com os Calema a atuarem naquilo que foi descrito como a “Grande Gala do Futebol Português”, o Sporting, campeão de 2023/24, foi o principal vencedor do evento com os prémios de Jogador do Ano, Treinador do Ano e Campeão, numa oportunidade para Rúben Amorim e Frederico Varandas falarem daquilo que foi o crescimento do clube nos últimos anos. Já André Villas-Boas, líder do FC Porto que foi galardoado com o prémio O Futebol és Tu, aproveitou a oportunidade para voltar a homenagear Pinto da Costa por todo o legado deixado nos dragões, ao passo que Rui Costa, presidente do Benfica que recebeu o prémio Futebol Feminino, enalteceu o projeto das encarnadas recordando a figura de Sven-Göran Eriksson.

“Agradeço à Liga Portugal logo à cabeça pela homenagem a Sven-Göran Eriksson, que marcou a história do Benfica, do futebol nacional e do futebol mundial. Temos a certeza que também nos levou no coração. Sobre o prémio, queria agradecer esta distinção do futebol feminino, que na época passada ganhou todos os quatro troféus nacionais. É um projeto para continuar, de uma forma sustentada, esperando que possamos contribuir para o crescimento da modalidade para que Portugal possa continuar a crescer e ser também uma potência”, destacou Rui Costa, presidente dos encarnados que recebeu a distinção para o futebol feminino e que já antes, na antecâmara da cerimónia, tinha salientado o legado do treinador sueco.

“Quero agradecer em nome do FC Porto este prémio. Queremos sempre mais aproximar os adeptos do clube e do seu dia a dia. Queria também deixar um agradecimento especial a Jorge Nuno Pinto da Costa, que se encontra aqui na sala. Hoje ocupo o lugar que teve na presidência e sinto-me honrado em poder elevar o seu legado para sempre no FC Porto. Para ele, peço uma salva de palmas”, referiu Villas-Boas, líder dos azuis e brancos, quando subiu ao palco para receber em nome do clube o prémio “O Futebol és Tu” num ano em que houve um aumento de 10% nas assistências médias de todos os encontros das ligas profissionais.

“Só quero agradecer todo o apoio dos meus companheiros, dos adeptos, do clube e de todos os adversários, que me fizeram ser melhor. Queremos agora repetir a temporada este ano. O segredo é ouvir o treinador ao máximo e estar confortável com as características que tenho”, comentou Viktor Gyökeres, avançado do Sporting que foi o melhor marcador do Campeonato e que receber o Prémio de Jogador do Ano.

“Gostaríamos de lamentar a morte do mister Eriksson, foi um herói de infância para alguns de nós e aqui queríamos deixar um abraço a todos os benfiquistas. Achamos um bocadinho redutor quando olhamos para o rendimento de uma equipa, porque quem ganha é normalmente a equipa que ganha, falar só dos treinadores porque existe um departamento médico, roupeiros, diretores técnicos, os departamentos de observação e de recrutamento, Gabinete de Apoio ao Jogador, diretor de comunicação, formação e os seus treinadores e uma pessoa como o Hugo Viana. Todos deveriam ter a sorte de trabalhar com alguém como ele, não só pela sua competência mas pela lealdade que tem. Por todas estas razões, por todas estas pessoas, quem tiver a sorte de treinar o Sporting irá parecer muito melhor treinador do que aquilo que é”, referiu Rúben Amorim.

“Queria agradecer à Liga este prémio, na pessoa do seu presidente. Como presidente de um clube, não me poderia sentir mais realizado do que estou depois de ouvir aquilo que ouvi do meu treinador. O Sporting é um clube reestruturado, desde a base até ao topo da pirâmide, e fico muito feliz por poder dar estas condições a todos os treinadores e jogadores. Este é o fruto desses resultados. São dois títulos nos últimos quatro anos e é a prova de que o Sporting voltou a ocupar o seu devido lugar, que é estar verdadeiramente na linha da frente do futebol português, um lugar do qual esteve muitos anos, demasiados anos, afastado. Estamos de volta, fortes, saudáveis, ambiciosos”, salientou Frederico Varandas, presidente dos leões.

“O título foi conquistado de forma brilhante pelo meu treinador, pelos meus jogadores. Tivemos de bater inúmeros recordes mas o marco foi quando aos 90+3′ ganhávamos na casa de um rival, tínhamos seis pontos de avanço mas acabámos por perder. Esse jogo este até ao final na cabeça de treinador e jogadores. Esta época começámos com uma derrota [na Supertaça] por culpa própria. Também sei que esse jogo vai estar na cabeça do meu treinador e dos meus jogadores até à última jornada deste Campeonato. Queremos mais, o meu treinador quer mais, os meus jogadores querem mais. Dizem que um leão ferido é mais perigoso, veremos…”, acrescentou ainda o número 1 do conjunto de Alvalade após receber o Prémio Campeão.

“É com enorme orgulho que recebo o prémio. 28 anos de carreira, 15 anos a representar o país além fronteiras, sempre com grande sonho presente, atingir os Jogos Olímpicos, sonho concretizado em 2020. Agradeço a todos. Falar de Pedro Proença, pela inspiração como árbitro e dirigente. Por todo o percurso, uma salva de palmas para o Pedro”, comentou Artur Soares Dias, que terminou este verão a carreira.

A lista de prémios entregues no Liga Portugal Awards em 2023/24

Prémio Jogador do Ano: Viktor Gyökeres (Sporting)

Viktor Gyökeres (Sporting) Prémio Treinador do Ano : Rúben Amorim (Sporting)

: Rúben Amorim (Sporting) Prémio Campeão: Frederico Varandas (Sporting)

Frederico Varandas (Sporting) Prémio Golo do Ano: João Mendes (V. Guimarães)

João Mendes (V. Guimarães) Prémio O Futebol és Tu: FC Porto

FC Porto Prémio Campeão de Inverno (Taça da Liga): Sp. Braga

Sp. Braga Prémio Futebol Feminino: Benfica

Benfica Prémio Talento que marca o Mundo: Artur Soares Dias

Artur Soares Dias Prémio Mérito Desportivo: Fernando Gomes

Fernando Gomes Prémio Presidente Liga Portugal: Fernando Santos

Fernando Santos Prémio Prestígio: José Pereira

José Pereira Prémio Hall of Fame: Paulo Sousa

Paulo Sousa Prémio Campeão da Liga Meu Super (Segunda Liga): Santa Clara

Santa Clara Prémio Parceiro do Ano: Betclic

Betclic Prémio Futebol que nos Une: Associações distritais e regionais

Associações distritais e regionais Prémio Reconhecimento Internacional: European Leagues

Antes, a Liga Portugal tinha anunciado os novos embaixadores do órgão: André Almeida, Bruno Alves, Daniel Carriço, Maniche, Maxi Pereira, Nuno Assis, Beto Pimparel, Costinha, Dimas, Edinho, Kléber, Paulo Sousa, Quaresma, Sílvio, Silvestre Varela, Tarantini e Ukra. Os antigos jogadores juntam-se assim a Alan, Beto, Chainho, Domingos Paciência, Fernando Meira, Helton, João Pinto, Jorge Andrade, Luís Boa Morte, Marco Caneira, Nelson Pereira, Nuno Capucho, Nuno Gomes, Nuno Valente, Paulo Futre, Quim, Ricardo Rocha e Simão Sabrosa. “Cada um dos nossos embaixadores tem uma força incrível junto dos adeptos. Por vezes, nem imaginamos o impacto que um gesto mais simples pode ter na vida de quem está mais vulnerável”, comentou Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, no momento do anúncio.