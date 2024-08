A mãe e a irmã de Mariah Carey morreram no mesmo dia, durante o último fim de semana, confirmou a cantora à revista People.

“O meu coração está destroçado por ter perdido a minha mãe no passado fim de semana. Infelizmente, numa trágica reviravolta dos acontecimentos, a minha irmã perdeu a vida no mesmo dia”, disse a artista, que disse sentir-se “abençoada” por ter passado a última semana de vida com a mãe.

A cantora não revelou mais pormenores sobre as mortes, nem sequer as causas das mesmas.

Patricia Carey, cantora de ópera, tinha de 87 anos, e Alison Carey, de 63 anos, era a irmã mais velha de Mariah Carey, que agradeceu “o amor e o apoio de todos”, pedindo “respeito pela privacidade durante este tempo inimaginável”.