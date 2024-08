Em atualização

Os Oasis vão voltar a reunir-se ao fim de 15 separados. “É isto, está a acontecer”, anunciou o grupo na sua conta o X. Os irmãos Gallagher vai estar em tour pelo Reino Unido e pela Irlanda com uma série de 14 concertos no verão do próximo ano na Oasis Live’25. Os bilhetes estão à venda a partir de 31 de agosto. Estes serão os únicos concertos na Europa no próximo ano, contudo foi entretanto confirmado que há planos para os Oasis “irem a outros continentes fora da Europa” para o final de 2025, cita a Sky News.

“As pessoas nunca se esquecem da forma como as fizeste sentir”, pode ouvir-se no vídeo na publicação onde é anunciada a reunião. A lista de concertos inclui passagens por Cardiff (4 e 5 de julho), Manchester (11, 12, 19 e 20 de julho), Londres (25 e 26 de julho, 2 e 3 de agosto), Edimburgo (8 e 9 de agosto) e Dublin (16 e 17 de agosto).

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (????????8AM IST / ????????9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

“Não houve nenhum grande momento de revelação que tivesse provocado a reunião, apenas a realização gradual de que a altura é a certa””, refere o comunicado que anuncia o regresso do grupo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O site dos Oasis também foi atualizado e recuperaram o logótipo original. Os dois irmãos têm um novo retrato que está no site e na imagem de perfil nas redes sociais. Segundo a Sky News a imagem resulta de uma sessão fotográfica que teve lugar me Londres no mês passado.

Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!

Tickets go on sale this Saturday 31st August.

IRE ????️ 8am IST

UK ???? 9am BST

Full information ????https://t.co/EtNuE2Hx6b

*These dates will be the band’s exclusive European appearances. pic.twitter.com/C5I0NVWS68 — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Há dois dias o grupo publicou na conta na rede social X um vídeo de 11 segundos onde apenas se via a data desta terça-feira (27.8.24) e a hora, 8h00 da manhã.

Depois de 15 anos separados, os rumores de que o grupo voltaria são antigos, mas intensificaram-se recentemente, depois de fontes da indústria musical terem dito ao jornal britânico Times que Noel e Liam Gallagher voltariam a estar juntos em palco pela primeira vez desde o 2009 no V Festival de Stafford, ou seja há 15 anos.

Os dois irmãos britânicos de Manchester Liam e Noel Gallagher formaram os Oasis em 1991 e viriam a separar-se em 2009. Ficam para a história da grupo milhões de discos vendidos em todo o mundo e êxitos como Wonderwall, Don’t Look Back In Anger e Stop Crying Your Heart Out.