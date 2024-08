Depois de um ano de formação na Real Academia Militar de Saragoça, a princesa Leonor de Espanha ingressou agora na Escola Naval Marín, em Pontevedra, para se alistar na Marinha como aspirante de primeira classe e fê-lo sozinha na tarde de quinta-feira, 29 de agosto. A jovem princesa não contou com a presença dos pais, uma vez que o rei Felipe VI está em Barcelona para assistir à Copa América de vela e a rainha Letizia viaja esta sexta para Paris para estar presente nos Jogos Paralímpicos.

A princesa das Astúrias chegou à Academia Naval pelas 19h00 vestida com o uniforme da Marinha modalidade B, para oficiais, suboficiais, cabos superiores e primeiros cabos, um traje que se destaca por ser totalmente branco sendo composto por boné, porta-crachá, condecorações, crachá com sua identificação pessoal, camisa branca, calças e sapatos da mesma cor. Assim que chegou foi recebida por Pedro Cardona, diretor da Academia Naval, tendo em seguida recebido saudações de vários oficiais. Depois entrou no edifício para assinar o livro de honra da instituição, tal como fez no primeiro dia de admissão na Academia Militar de Saragoça e assim como fez o seu pai há 38 anos.

No X (antigo Twitter), a Casa Real partilhou uma imagem das palavras escritas por Leonor: “Hoje ingresso, com grande entusiasmo, nesta Escola Militar Naval para continuar a minha formação castrense. Tenho a certeza de que aqui terei a oportunidade de aprender muito e partilhar muitas experiências importantes com os meus colegas. Com carinho, Leonor, princesa das Astúrias.”

Ainda à chegada conversou com o Tenente Comandante da III Brigada de Aspirantes, Erik Hellman Muñoz, que será seu tutor. Após visitar o local onde passará os próximos meses, Leonor trocou de roupa e vestiu o uniforme de trabalho tipo C, que consiste numa camisa branca de manga curta e calças azul marinho.

Depois deste ano que passará na Marinha, a filha mais velha dos reis de Espanha vai enfrentar o último ano de formação militar, em 2025/2026, como estudante alferes na Academia Geral do Ar e do Espaço de San Javier, em Múrcia. Concluída a formação militar, em 2027 Leonor ocupará os cargos de tenente de infantaria do Corpo General do Exército, segundo-tenente do Corpo General da Marinha e tenente do Corpo General do Exército do Ar e do Espaço, que no futuro lhe permite assumir, como Chefe de Estado, o Comando Supremo das Forças Armadas.