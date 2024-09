A Apple revelou esta segunda-feira novos smartphones topo de gama, com a série iPhone 16, entre outros produtos. A loja em Portugal já foi atualizada com os preços dos novos produtos. Horas antes do evento, a opção de aceder aos preços dos equipamentos estava indisponível, como é habitual nestas apresentações.

Para o mercado português, a versão base do iPhone 16 custará 989 euros e chegará ao mercado a 20 de setembro. O iPhone base da linha custa o mesmo que há um ano.

O modelo Plus, com um ecrã de maiores dimensões (6,7 polegadas) chegará a Portugal com um preço que começa nos 1.139 euros (na versão de 128 GB). Também se mantém o preço do lançamento do ano passado.

Como sempre, os preços mais altos estão na gama Pro, a designação usada pela Apple para os modelos com especificações mais avançadas. Também nesta área os modelos distinguem-se pelo tamanho do ecrã. O iPhone 16 Pro custará 1249 euros, enquanto o iPhone 16 Pro Max 1.499 euros — é o mais caro do alinhamento deste ano, mas também o que tem configurações com mais armazenamento (de 256 GB a 1 TB).

Também aqui não houve mexidas nos preços. No lançamento do ano passado, um iPhone 15 Pro custava 1.249 euros e o iPhone 15 Pro Max começava nos 1.499 euros.

Os anúncios feitos pela Apple durante a apresentação têm sempre os preços em dólares. E, normalmente, com valores bastante mais baixos. Este ano, um iPhone 16 começa nos 799 dólares nos EUA.

Com o surgimento dos novos modelos, há uma baixa de preços no iPhone 15, que passa para 889 euros, menos 100 euros do que no lançamento. Mantém-se o iPhone SE, que agora custa 549 euros.

E os restantes equipamentos?

Além do iPhone, a Apple também mostrou um novo smartwatch, o Apple Watch Series 10, que em Portugal arranca nos 459 euros. Nos EUA, o valor apresentado começava nos 399 dólares.

No áudio, os AirPods 4 arrancam nos 149 euros, enquanto a versão com o cancelamento ativo de ruído custará 199 euros. Os AirPods Max, que foram renovados com novas cores e carregamento por USB-C, começam nos 579 euros.

Todos os equipamentos vão ficar disponíveis a 20 de setembro.