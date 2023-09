A Apple revelou esta terça-feira os novos smartphones topo de gama, com a série iPhone 15, além de mais alguns produtos, como a linha Apple Watch. A loja em Portugal já foi atualizada com os preços dos novos produtos.

A novidade é que, comparando com os preços de há um ano, os modelos base do iPhone estão ligeiramente mais baratos. Para o mercado português, a versão base do iPhone 15 custará 989 euros, com as pré-vendas disponíveis a partir das 13 horas de 15 de setembro. Há um ano, o iPhone 14 arrancava nos 1.039 euros.

O iPhone 15 Plus, com um ecrã de maiores dimensões, chega a Portugal com um preço a partir de 1.139 euros (versão com 128 GB). É ligeiramente menos do que os 1.189 euros que um iPhone 14 Plus custava há um ano.

Os preços mais elevados estão, como sempre, presentes na gama com características mais avançadas, que tem a designação Pro. Também aqui existem dois modelos, que se diferenciam pela dimensão do ecrã. Em Portugal, o iPhone 15 Pro custará 1.249 euros, enquanto o iPhone 15 Pro Max arrancará nos 1.499 euros.

O anúncio global da empresa é sempre feito com os preços em dólares. Nessa divisa, um iPhone 15 arranca nos 799 dólares, um 15 Plus 899 dólares, enquanto os topo de gama 15 Pro arrancam nos 999 dólares e o 15 Pro Max nos 1.199 dólares.

Como fica o elenco iPhone com estes novos membros

A chegada de novos membros à família iPhone faz mexer o preço dos modelos mais antigos. Na loja da Apple, passam agora a figurar apenas o iPhone 14 e o iPhone SE, além dos modelos 15.

O iPhone 14, que até esta segunda-feira estava disponível a partir de 1.039 euros, fica 150 euros mais barato, descendo para os 889 euros. O 14 Plus passa a custar 989 euros, o mesmo que o preço de lançamento do iPhone 15. Os modelos 14 Pro desapareceram do site da Apple em Portugal.

O iPhone 13 passa a custar 769 euros, contra os anteriores 829 euros. O modelo SE, o mais barato da linha, desce dos 559 para os 549 euros, uma diferença de apenas dez euros.

Apple Watch Series 9 vai arrancar nos 459 euros

As pré-vendas para o Apple Watch Series 9 arrancam esta terça-feira, com preços a partir de 459 euros em Portugal para a versão alumínio e desde 809 para a versão com aço inoxidável. Os relógios chegam a Portugal a 22 de setembro.

O Apple Watch Ultra 2 vai custar 909 euros em Portugal, com oscilações de preço consoante as braceletes e funcionalidades escolhidas.

Consequentemente, há mexidas na restante linha — o Watch SE desce dos 309 para 289 euros. O Series 8 e o Ultra desapareceram da loja oficial para dar lugar às novidades reveladas no evento desta terça.

(Atualizado com mais informação às 20h04)