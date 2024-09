Com alguma solenidade mas sempre com a devida dose de transgressão, porque este cortejo acontece entre vitrais mas no domínio irreverente da Moda. Esta segunda-feira, em Londres, na Igreja de St Paul, nem Covent Garden, Marta Marques e Paulo Almeida fizeram desfilar as novidades da marca para a primavera-verão 2025, um conjunto de propostas que em bom rigor se aplicam a quase todas as transições no calendário, com o seu barroco cosmopolita sem estação fixa.

Qual tela saída da era dourada da pintura holandesa, no altar dos designers portugueses, fixados na capital britânica, houve espaço para uma “fusão entre a grandeza histórica e rebeldia moderna”, um contraste ominipresente nas peças que se juntaram a esta peregrinação. Eis o jogo de aparentes contrários a reclamar sintonia: padrões florais e looks monocromáticos, cinturas vincadas e formas fluidas (e um maxi flaire), estruturas hiper femininas e matérias duras, tons escuros e uma aguarela de pastéis, vestidos curtos e propostas longas, um superavit de ondas e peplum, fechos e bolsos, e ainda meias com laços e monumentais plataformas para o equilibrismo que os dias pedem.

Com a presença de Beka Gvishiani na assistência, o super fã que se tornou fenómeno online e omnipresente das filas da frente dos principais eventos do setor, o tema “I am a ghost”, do compositor inglês Andrew Hewitt, abriu as hostilidades na passerelle improvisada a partir das 12h30, cerca de meia hora depois da hora prevista. Nada de grave, porque o dramatismo fica reservado a pormenores como as golas, as infindáveis mangas com folhos ou o apontamento do bordado sobre denim, uma das assinaturas da etiqueta, que aqui voltou a garantir o seu lugar cativo, com uma nota sartorial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mais brutos ou diáfanos, 38 coordenados vincam a estética Marques’Almeida, fiel a uma crueza garrida que não exige esforços de maior na hora de tirar peça do armário e conjugá-las para sair à rua. Quem poderá inspirar-se são alguns dos nomes entre o público, como a manequim Tigerlily Taylor (filha do baterista do Queen), a cantora inglesa Ella Eyre, a criativa Betty Bachz e a atriz Daisy Jelley.

Depois de Nova Iorque, com uma paragem pelo meio em Madrid, o circuito das Semana da Moda estaciona por estes dias em Londres. Se em 2023 a dupla portuguesa ainda apresentou a sua coleção mais recente no âmbito do Portugal Fashion, com o evento em suspenso por tempo indefinido voltou a apostar nos desfiles em solo inglês, onde regressou aliás já no passado mês de fevereiro.

Veja alguns dos coordenados na fotogaleria em cima.