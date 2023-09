Foi o pontapé de saída para a Semana da Moda de Londres, que arranca oficialmente esta sexta-feira. A passadeira vermelha do Vogue World instalou-se na noite passada no Theatre Royal Drury Lane, em Covent Garden, Londres, e presenteou o mundo com a reluzente barriga de grávida de Sienna Miller, 41 anos, a espreitar daquilo que se pode apenas descrever como um merengue têxtil com etiqueta Schiaparelli.

Rihanna andou para que Miller pudesse correr — isto porque a cantora norte-americana foi a primeira desta dinastia de ventres férteis orgulhosamente de fora em eventos de moda altamente mediáticos, como aconteceu, entre outros, no desfile de outono/inverno de 2022 da Gucci, quando se preparava para ser mãe pela primeira vez. “Espero que possamos redefinir o que é considerado ‘decente’ para uma grávida”, disse em entrevista à Vogue.

De volta à red carpet do Vogue World, o preto e o branco dominaram entre as escolhas cromáticas de estrelas como Kate Winslet, Alexa Chung, Jared Leto, Emilia Clake e Winnie Harlow. Baz Luhrmann, Anna Wintour e Edward Enninful posaram juntos para os fotógrafos durante a tarde, na rua de Covent Garden que se encheu de flores para receber os convidados ao som de uma orquestra.

Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Cindy Crawford fecharam o desfile, onde se exibiram alguns dos destaques das coleções de outono/inverno de 2023. Depois de fazerem juntas as capas das edições britânica e norte-americana da september issue da Vogue, as quatro desfilaram juntas com vestidos da Fendi, Valentino, Alexander McQueen e Versace, respetivamente, todos desta temporada.

As quatro supermodelos originais entraram de mãos dadas na passerelle e caminharam sorridentes em direção aos fotógrafos, antes de desfilarem individualmente. Os “Sweet Dreams” de Annie Lennox acompanharam o momento carregado de dramatismo, cantados pela própria e acompanhados pelo London Community Gospel Choir.

Na plateia estavam nomes como Leonardo DiCaprio, Kate Moss e Claire Foy. O espetáculo foi orientado pela BAFTA e pelo realizador de cinema Stephen Daldry, em conjunto com a equipa internacional da Vogue. Contou com atuações da Royal Ballet e da companhia de bailado Rampert e um tributo a Shakespeare interpretado por Stormzy.

