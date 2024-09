Um zoo de pufes: as estrelas do desfile Bottega Veneta foram os assentos e estão à venda por alguns milhares de euros

A coleção chama-se “The Ark”, tem edição limitada e inspira-se nos Sacco, ou seja os pufes da marca italiana Zanotta desenhados originalmente por Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro em 1968. “Pensámos nos colchões antigos cheios com folhas de castanheiro, muito utilizados pelos camponeses. Pega-se num saco enche-se com folhas ou com materiais semelhantes e ele molda-se para se adaptar ao corpo”, segundo explicaram sobre o seu projeto. A ideia ficou na história do design, porque há exemplares Sacco nas coleções de museus como o MoMa, o Musée des Artes Décoratifs ou o Victoria & Albert.

Agora, em 2024, a ideia e encomenda foram feitas por Matthieu Blazy, que viu nos pufes da Zanotta e nas primeiras carteiras Bottega uma partilha de características, como por exemplo o facto de serem maleáveis, suaves e anti-formalismo. Decidiu então reinterpretar os Saccos, mas de forma divertida. Infantil? Talvez. Divertido? Sem dúvida. “Isto é sobre o poder da sinceridade sobre o a estratégia”, disse Blazy citado na revista W.

Além do design, cada peça conta com uma pega feita em pele entrelaçada, uma assinatura da casa de moda. Na verdade, a questão dos assentos nos desfiles Bottega Venete está a tornar-se uma assinatura da casa. Já há dois anos Blazy juntou-se ao designer Gaetano Pesce para criar 400 cadeiras em resinas coloridas, de nome “Come stai?” para sentar os convidados do desfile primavera/verão 2023.

O desfile Bottega Veneta primavera/verão 2025 aconteceu sábado à noite, no âmbito da Semana da Moda de Milão. Os convidados dirigiram-se a uma antiga fábrica com ar de hangar desabitado e foram surpreendidos pelos pufes de inspiração animal que os aguardavam. Seriam ao todo 460 assentos nos quais se reconheciam 60 espécies, segundo a Artnet. Dois deles, o coelho cinza claro e a galinha branca, estarão àvenda em exclusivo na feira Design Miami, no próximo mês de dezembro.

O diretor criativo da Bottega Veneta, Matthieu Blazy, partilhou algumas imagens deste desfile no seu Instagram. A atriz Julianne Moore conta na sua conta que foi a Milão por umas horas e foi uma das convidadas deste desfile. A atriz também não resistiu a partilhar uma fotografia do pufe escolhido para si, uma lontra castanha. Assim como Suzy Menkes, jornalista de moda e convidada habitual das semanas de moda, que não faltou ao desfile e não resistiu aos famosos pufes, fazendo registo na sua conta na mesma rede social.