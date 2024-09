Em atualização

A proposta entregue pelo Governo aos parceiros sociais, na concertação social desta quarta-feira, prevê que o salário mínimo suba em 2025 para os 870 euros e, a partir daí, subirá todos os anos 50 euros até atingir os 1.020 euros no final da legislatura. A proposta de acordo também prevê a isenção de impostos nos prémios de produtividade, a medida que ficou conhecida como “15.º mês”, mas com condições.

No caso do salário mínimo, trata-se, portanto, da atualização da meta definida pelo Executivo, que no seu programa do Governo previa “aumentar o salário mínimo nacional para 1.000 euros em 2028”. Assim, o salário mínimo vai subir para 920 euros em 2026, 970 euros em 2027 e 1.020 em 2028. A informação foi avançada pelo Negócios e confirmada pelo Observador.

Em relação aos restantes salários, é mantido o referencial do acordo de rendimentos assinado com o governo de António Costa para 2025 (4,7%) e 2026 (4,6%). Quanto a 2027, o Governo introduz um referencial de 4,5%, igual ao previsto para 2028. Este referencial é importante para que as empresas possam ter direito a um benefício em sede de IRC.

O objetivo é que o salário médio suba no próximo ano para 1.651,37 euros, em 2026 para 1.727,33 euros, em 2027 para 1.805,06 euros e em 2028 para 1.886,29 euros.

Prémios de produtividade isentos com condições

A proposta, a que o Observador teve acesso, prevê que os prémios de produtividade, desempenho, participação nos lucros ou gratificações de balanço, sem caráter regular, até ao montante igual ou inferior a 6% da remuneração base anual do trabalhador beneficiem de uma isenção total de IRS e Taxa Social Única (TSU).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A isenção aplica-se se o empregador efetuar um aumento mínimo de 4,7% da remuneração base anual dos trabalhadores que aufiram um valor inferior ou igual à remuneração base média anual existente na empresa no final do ano anterior; se o empregador assegurar, no mínimo, um aumento global de 4,7 % da remuneração base média anual existente na empresa, por referência ao final do ano anterior; e se for abrangido por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, celebrado ou atualizado há menos de 3 anos.

Na anterior reunião da concertação social, a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, mostrou abertura para ir além no chamado “15.º mês”, um bónus isento de impostos e contribuições para ir mais ao encontro do que pretendia a CIP — a medida atualmente em vigor aplica-se à distribuição de lucros (o que deixa de fora empresas sem lucros), obriga a aumentos salariais com um valor pré-definido e tinha um limite de isenção. Além de que contava para efeitos do cálculo da taxa de IRS a pagar, o que podia agravar a taxa aplicada.

À entrada para a reunião, o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, disse que entrava para o encontro com “expectativa positiva” quanto à possibilidade de um acordo, mas remeteu uma resposta “mais perentória” para o final do encontro. “Nós não estamos desiludidos nem estamos convictos de que as soluções estão neste acordo mas vamos, naturalmente, apresentar as nossas opções”, disse.

Na anterior reunião da concertação social, a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, mostrou abertura para ir além no chamado “15.º mês”, um bónus isento de impostos e contribuições para ir mais ao encontro do que pretendia a CIP — a medida atualmente em vigor aplica-se à distribuição de lucros (o que deixa de fora empresas sem lucros), obriga a aumentos salariais com um valor pré-definido e tinha um limite de isenção. Além de que contava para efeitos do cálculo da taxa de IRS a pagar, o que podia agravar a taxa aplicada.