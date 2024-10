O parlamento aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de saudação apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, de homenagem “à rainha do fado” Amália Rodrigues, quando se assinalam 25 anos da sua morte.

“Figura maior da cultura portuguesa e intérprete singular da nossa alma coletiva, Amália teve uma carreira longa e frutuosa, de mais de cinco décadas”, salienta-se no voto proposto pelo antigo ministro social-democrata.

No texto, realça-se que nos fados de Amália Rodrigues “emergem tanto as sonoridades e as rimas mais populares como a ousadia poética da alta cultura, unidas numa nova síntese”.

Assinala-se, também, que Amália Rodrigues “fez-se intérprete da alma nacional, que soube expressar com rara eloquência“.

“Amália foi uma artista invulgarmente versátil e cosmopolita. Prestou um inestimável contributo para a propagação do fado e da língua e cultura portuguesas. Atuou em quase 70 países, em todos os continentes. Passou por centenas de palcos, de Moscovo a Nova Iorque, de Roma ao Rio de Janeiro, de Londres a Tóquio. Editou álbuns em idiomas estrangeiros, cantou diversos estilos de música e fez trabalhos musicais de fusão, em que a arte do fado se encontrou com outras sonoridades e latitudes”, realça-se ainda.

No texto proposto pelo presidente da Assembleia da República, sustenta-se que Amália, no palco do Olympia, em Paris, “ofereceu conforto e lembranças de Portugal a tantas pessoas que então desfiavam o rosário de penas da emigração clandestina e da pobreza”.

“Deste modo, trabalhou para reforçar os laços entre a diáspora e o país“, acrescenta-se.