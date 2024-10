O Prémio Nobel da Economia de 2024 foi entregue aos autores do livro “Porque Falham as Nações”, Daron Acemoglu e James A. Robinson, anunciou nesta segunda-feira a Real Academia Sueca das Ciências. Também distinguido foi Simon Johnson, outro professor do MIT que colaborou com os outros dois académicos.

Os três galardoados foram distinguidos “pelos seus estudos sobre como as instituições são formadas e como afetam a prosperidade” dos países. “Sociedades com instituições fracas e sem estados de Direito, que exploram a população, não geram crescimento nem progresso – e a pesquisa dos laureados ajuda-nos a perceber porquê”, afirma a Real Academia Sueca das Ciências.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024

Daron Acemoglu nasceu em 1967 na Turquia, é professor de economia no MIT (Massachusetts Institute of Technology), tal como Simon Johnson. O seu trabalho tem sido ligado à prosperidade, ao efeito das novas tecnologias no crescimento económico e no trabalho.

Em junho o Observador entrevistou Acemoglu a respeito do mais recente livro lançado pelo economista, em associação com o (também distinguido) Simon Johnson – Poder e Progresso, que em Portugal tem a chancela da Temas e Debates, que também lançou o best seller de Acemoglu “Porque Falham as Nações” — obra que tem sido referida como uma das favoritas de Mark Zuckerberg, pelo menos consta de uma comunidade constituída no Facebook que o recomendou como livro a ler em 2015.

O terceiro galardoado, James Robinson, é britânico mas também está ligado a uma universidade norte-americana: é diretor do Pearson Institute for the Study and Resolution of Global Conflicts, da Universidade de Chicago.

No ano passado, este prémio – o único que não é financiado pela fundação Nobel mas, sim, por um donativo do banco central sueco – foi entregue a Claudia Goldin, investigadora ligada a Harvard que se dedicou a estudar a interligação entre a participação feminina no mercado de trabalho (e as respetivas remunerações) e as várias fases de progresso económico e social.