"Não há nada de errado com a tecnologia, mas estamos a usá-la de forma incorreta", diz Daron Acemoglu

“Um provável laureado com o Nobel” da economia. A referência tem-se colado nos últimos anos ao nome de Daron Acemoglu que, confrontado com esta possibilidade, responde que não pensa nisso, mas admite que os temas que trata, em particular a tecnologia, são “o maior desafio para as ciências sociais”.

Nascido em 1967 na Turquia, é professor de economia no MIT (Massachusetts Institute of Technology). O seu trabalho tem sido ligado à prosperidade, ao efeito das novas tecnologias no crescimento económico e no trabalho. É esse o principal tema do mais recente livro lançado pelo economista, em associação com Simon Johnson (também professor no MIT), Poder e Progresso, que em Portugal tem a chancela da Temas e Debates, que também lançou o best seller de Acemoglu Porque Falham as Nações — obra que tem sido referida como uma das favoritas de Mark Zuckerberg, pelo menos consta de uma comunidade constituída no Facebook que o recomendou como livro a ler em 2015.

Daron Acemoglu é muitas vezes olhado como tecno-pessimista, mas recusa o epíteto, preferindo dizer que é tecno-realista. Ao Observador, em entrevista a propósito do livro Poder e Progresso, ataca a forma como Silicon Valley trabalha as novas tecnologias e critica ainda o hipnotismo que existe em relação aos milionários que aí proliferam.

Já depois de falar ao Observador, Daron Acemoglu publicou um estudo que põe água na fervura em relação ao potencial da inteligência artificial no crescimento económico. A Goldman Sachs estimou, há cerca de um ano, que esta tecnologia poderia induzir um crescimento do produto interno bruto mundial de 7% em 10 anos, ou 7 biliões de dólares. O FMI não colocou um número à frente do eventual impacto da IA no PIB mundial, mas não teve dúvidas em assinalar que vai provocar mudanças no mercado de trabalho e vai “reformular a distribuição da riqueza e do rendimento”.

Daron Acemoglu não está assim tão otimista. No trabalho sobre inteligência artificial, o professor estima que os efeitos da IA na produtividade total dos fatores (produção com base nos recursos utilizados) serão modestos. Estima mesmo que em 10 anos o crescimento da produtividade total dos fatores será de 0,66%, ou um aumento de cerca de 0,064% em termos anuais, isto se não se distinguir entre tarefas fáceis e difíceis. Se projetar apenas o impacto da IA em tarefas difíceis a estimativa vai para cerca de 0,53%. Ainda assim, o impacto no PIB será um pouco maior, mas Acemoglu projeta que o crescimento do produto nos próximos 10 anos com a IA ficará num intervalo entre os 0,93% e os 1,16% se o investimento for moderado, elevando o intervalo para entre 1,4% e 1,56% com um grande investimento. “Modesto mas longe de insignificante”, aponta, considerando, ainda, no estudo o potencial efeito negativo no bem estar.

Uma conversa com o ChatGPT sobre Acemoglu ↓ Mostrar ↑ Esconder Daron Acemoglu tem sido referido como potencial candidato ao Nobel da economia. Como seria de esperar nem o ChatGPT consegue dar uma resposta sobre essa probabilidade. “Daron Acemoglu tem sido referido frequentemente como um forte candidato ao Nobel da Economia, devido aos seus contributos relevantes nesse campo de atividade”. O seu trabalho, diz ainda o ChatGPT, tem influenciado o conhecimento da forma como as instituições políticas e económicas atuam sobre a prosperidade e pobreza das nações. O mesmo é dizer que o ChatGPT fala, essencialmente, do resultado das investigações que deram origem ao livro Porque Falham as Nações. Aliás o coautor deste trabalho, o professor britânico James A. Robinson é referido pelo ChatGPT como sendo um dos principais colaboradores de Daron Acemoglu. Não sendo referidos outros coautores de outros livros. Mas será futurologia dizer se Acemoglu será Nobel, “embora a sua proeminente investigação e discurso económico o torne um putativo candidato a tal honra”. Quando se pergunta a este motor de pesquisa baseado em inteligência artificial, o que pensa o professor sobre a própria IA, o ChatGPT devolve a resposta, com base em seis sites, para informar que Acemoglu tem notado os benefícios potenciais da IA, mas também os seus riscos, assumindo que a trajetória atual é problemática porque se concentra “demasiado na automação” com impacto no mercado de trabalho, sem criar novas tarefas que melhorem a produtividade e o bem estar.

O economista não tem dúvidas de que a tecnologia tem de ser reorientada. Voltando ao livro Poder e Progresso, assume que “os nossos atuais problemas assentam no enorme poder económico, político e social das corporações, sobretudo na indústria tecnológica. O poder concentrado dos negócios ceifa a prosperidade partilhada porque limita a partilha dos ganhos com as alterações tecnológicas. Contudo, o impacto mais pernicioso verifica-se com o rumo da tecnologia, que se dirige excessivamente para a automação, a vigilância, a recolha de dados e a publicidade. De modo a recuperar a prosperidade partilhada temos de reorientar a tecnologia”.

E, por isso, acrescentam os autores: “o debate em torno da nova tecnologia tem de se centrar não só no brilhantismo dos novos produtos e algoritmos, mas também se vão estar contra ou a favor das pessoas”. E é aqui que chegamos aos benefícios que a tecnologia podem trazer. As tecnologias podem “complementar os humanos”:

“Melhorando a produtividade dos trabalhadores nos seus cargos atuais”;

“Criando novas tarefas com a ajuda da IA para aumentar as capacidade humanas”;

Proporcionando melhores informações, mais utilizáveis, para a tomada de decisões humanas”;

“Construindo novas plataformas que unam pessoas com diferentes competências e necessidades”.

E o final do livro segue com formas de compensação que permitirão influenciar a forma como as tecnologias podem ser utilizadas de forma benéfica.

O economista-estrela, na conversa com o Observador, volta a realçar os perigos dessas tecnologias, assumindo que “estragámos as redes sociais”.

Vamos falar de Poder e Progresso, o título do livro que acaba de lançar. Socorro-me da pergunta que faz logo no início. O que é o progresso?

Se eu soubesse… O leitor terá de decidir o que é o progresso. De facto usamos progresso para dois significados. Um é o do nosso conhecimento avançado, o progresso tecnológico. E isso é indubitável. Nos últimos 20 anos aprendemos mais sobre o mundo, aprendemos mais sobre o universo, sobre o corpo humano, sobre saúde, sobre ambiente, e também desenvolvemos melhores ferramentas para fazer as coisas, incluindo a inteligência artificial generativa.

Mas…

Há um ‘mas’… há um sentimento que o progresso é verdadeiramente bom. Mas bom para quem? Não pode ser bom para toda a gente. Mas penso que a noção implícita de progresso que muitas pessoas usam é no sentido de que é bom para a maior parte das pessoas ou para a humanidade, numa noção amorfa. Eu não sigo essa premissa. Podemos aprender mais coisas, mas podemos usá-las para o mal. Ou podemos criar mais coisas e mudar a forma como a sociedade está organizada por forma a criar vencedores e perdedores. É por isso que o conceito de progresso é ambíguo.

Mas vivemos melhor que os nossos antepassados…

Absolutamente. Vivemos melhor que os antepassados. Surpreendentemente, também por causa da tecnologia. Os chineses hoje em dia vivem muito melhor do que os seus antepassados há 50 anos. O que não significa que tudo na China seja fantástico. E também não significa que tudo nos Estados Unidos e na Europa seja fantástico. Por isso, primeiro, é importante questionar se poderíamos ter feito melhor. Segundo, perceber porque é que beneficiámos da tecnologia algumas das vezes mas não noutras ocasiões. Sim, somos incrivelmente melhores, mais saudáveis ​​e temos mais conforto ​​do que as pessoas que viveram no século XVIII. Mas estaríamos melhor se não tivéssemos armas nucleares. Então, o que distingue os avanços tecnológicos que nos deixaram em melhor situação dos que nos levaram a ter armas nucleares ou redes sociais? Estamos a progredir para uma melhor humanidade por causa das redes sociais?