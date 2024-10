Hoje, 17 de Outubro, assinala-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e, apesar de não ser muito habitual assinalarmos no Contra-Corrente estes dias internacionais, queremos falar de pobreza até porque foi divulgado um pequeno relatório estatístico elaborado pela Pordata que tem dados que, pelo menos à primeira vista, parecem ser inquietantes. A taxa de risco de pobreza teve uma ligeira subida e foi sobretudo entre as crianças e jovens que a pobreza mais se agravou. Os pobres estão mais pobres, aliás a intensidade da pobreza agravou-se na última década.

