O ex-tenista português João Sousa disse ser um “privilegiado” por ter sido convidado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP) para diretor de comunicação dos jogadores, com o objetivo de “melhorar o ténis e as condições dos jogadores”.

“Foi um convite algo inesperado por parte da ATP para começar a trabalhar com eles nesta nova função, por forma, a poder comunicar um pouco mais com os jogadores. Acho que sou um privilegiado por a ATP ter pensado em mim para fazer este trabalho”, confessou o vimaranense, em declarações à Lusa.

Foi oficializada esta sexta-feira a contratação de João Sousa, de 35 anos, como diretor de comunicação dos jogadores da ATP, mas o minhoto já fez “algumas semanas de experiência no circuito, em Wimbledon, no Open dos Estados Unidos e em outros torneios, onde se realizaram algumas reuniões.”

“Estou muito motivado para poder ajudar, acrescentar algo ao ténis internacional e, obviamente, por poder trabalhar de mais perto com aqueles que eram os meus rivais e agora estamos na mesma página e no mesmo objetivo, que é melhorar o ténis e as condições dos jogadores, algo que a ATP está à procura. Este é um dos principais objetivos”, acrescenta.

Além de “muito motivado para fazer um bom trabalho”, o melhor tenista português de todos os tempos, que em maio de 2016 alcançou o 28.º lugar no ranking mundial e conquistou quatro títulos ATP ao longo da carreira, diz ser este “um novo desafio”, com o qual está “muito contente”.

“Vou viajar agora para Viena, depois para Paris-Bercy, onde vamos ter algumas reuniões, e a seguir para as Nitto Finals em Turim, na última semana do calendário e muito especial para a ATP. Lá, vamos preparar o próximo ano de 2025”, revela Sousa, o novo diretor de comunicação da ATP.