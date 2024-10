Nick Cave na Meo Arena: em paz com um deus selvagem

O impacto da morte de Arthur é visível no documentário One More Time with Feeling (de 2016) e, musicalmente, em Ghosteen (de 2019, o 17,º álbum dos Bad Seeds). É possível que Cave já estivesse em mutação antes da morte de Arthur – Skeleton Tree, de 2016, estava escrito antes da tragédia, faltando apenas gravar as vozes, mas já adotava um tom sombrio, etéreo, muito distante do Cave que criou nome como profeta do mal, o Cave que ia beber ao gospel para criar canções como granadas.

Ainda assim, quando Nick Cave entra no palco da Meo Arena, a receção é, no mínimo calorosa, apesar de a sala estar, na plateia em pé, a três quartos. Não há a explosão de há uns anos nem há o ambiente demencial de há 30, mas ainda há uma pequena euforia em ver este homem. Claro que o tempo muda tudo: há 30 anos tínhamos 15, 25 anos, Cave era um junkie e uma parte da sua audiência também – no mínimo éramos miúdos zangados, meio perdidos, que sentiam tudo com demasiado intensidade e viam naquele homem uma espécie de anti-profeta, pronto a revolver a terra para nos atirar com o lado obscuro da vida à cara. Hoje dominam os cabelos grisalhos – algumas destas pessoas hão-de acompanhar Cave desde sempre mas não consigo deixar de pensar que Cave perdeu muitos fãs pelo caminho e conquistou outros – que houve toda uma nova fornada de fãs quando o homem amansou e compôs Into my arms.

Desde então a música de Cave tornou-se aceitável, à falta de melhor expressão – se antes os pais ficavam aterrorizados com Cave e tentavam impedir os filhos de ir aos seus concertos, hoje há crianças entre o público. A sua música amansou, antes de entrar por uma espécie de ambientalismo gótico quase sufocante nos mencionados Ghosteen e Skeleton Tree. Wild God, o disco a que esta digressão dá suporte, e que constitui o cerne do concerto, tem sido descrito como um álbum em que Cave volta a respirar depois das tragédias – em certa medida é verdade: é menos sufocante do que os anteriores, regressa ao registo-canção e depende imenso dos coros gospel.