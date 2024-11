De E.T a Grease, com a nostalgia sempre à espreita. As escolhas dos famosos para o Halloween

Na noite de Halloween, Hollywood mascara-se. O dia das bruxas dá azo à criatividade e as redes sociais dos famosos ficam recheadas de publicações temáticas. Ano após ano, as atenções centram-se em Heidi Klum, que se destaca pelas máscaras com que surpreende, mas também pelas festas que organiza e que reúnem muitas caras conhecidas. Este ano, a supermodelo inspirou-se no filme E.T. — O Extra-Terrestre, mas não foi a única.

No Instagram, Heidi Klum descreve E.T. como um dos seus filmes favoritos e diz que ao longo do último ano tentou perceber como poderia dar o seu “próprio cunho a uma personagem tão icónica”: “Eu sei que o E.T. queria ir para casa, mas espero que, se o filme se passasse em 2024, o meu extraterrestre preferido viesse à minha festa.”

A cantora Janelle Monae teve a mesma ideia de Heidi Klum e também se mascarou de E.T. para aparecer num episódio temático de Halloween do programa The Jennifer Hudson Show.